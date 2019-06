Jugendliche lenken Pferde durch Parcours

Drei Tage lang rauschten bei den baden-württembergischen U 16 Meisterschaften und Ringmeisterschaften Pferde- und Ponygespanne durch die Parcours.

Im Gelände galt es beim Fahrturnier eine 4200 Meter und 5900 Meter lange Strecke mit den Zweispännern zu bezwingen. Herausgefordert wurden Mensch und Tier auf fünf auf dem Gelände platzierten Hindernisbahnen.

Nach einer Aufwärmphase ging es mit den Vierbeinern ins Gelände. Geübt wurde auf einem Streckenabschnitt vom Turnierplatz aus kommend links bis zum Bach, dann in Richtung Autobahn über einen Feldweg zum Rindweg am Reitstall Müller-Heberle vorbei und wieder zurück zum Reitplatz, wo der Tierarzt auf einen Kontrollcheck wartete.

Schutzkleidung ist Pflicht

Zum Sektempfang waren die Jagdhornbläser sowie der Schirmherr des Turniers, Heinz Kimmel, gekommen. Saßen am Vortag die Droschkenlenker noch meist in historischer Kleidung auf dem Bock, waren Helm wie auch Schutzkleidung am nächsten Turniertag Pflicht. Die Hufe der Pferde wirbelten Staub und Erde auf, wenn sie im Gelände an den Zuschauern vorbei rauschten. Fuhr das Gespann in den Hindernisparcours ein, wurden die beiden Pferde nicht nur mit Zügel und Peitsche als Lenkhilfe durch den eng gesteckten Parcours geleitet, sondern auch durch Zurufe: „Lauf, lauf, jetzt rechts, rechts, links lauf, lauf“, hallte es über den Parcours.

Zeit- und Tempovorgaben

Für die Landesmeisterschaft der U 16 mussten die Jugendlichen mit ihren Ein- und Zweispännern eine 4200 Meter befahren, während für die Ringmeisterschaften eine 5900 Meter lange Strecke mit jeweils fünf Hindernisparcours bewältigt werden musste. Vorgegeben war die Trabgeschwindigkeit in Kilometern pro Stunde: 13 für die Ringmeisterschaften und 12 für die Jugend. Für den Parcours gab es für die Teilnehmer der Ringmeisterschaften zudem eine Zeitbegrenzung von 20 Minuten, für die Jugend eine Zeitangabe von 22 Minuten.

„Ist man zu schnell oder zu langsam gibt es Strafpunkte“, erklärte erste Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins, Klaudia Türk. Doch es werde eine maximale Kulanz von fünf Minuten gewährt. Die Hindernisbahnen waren mit den Buchstaben A bis E gekennzeichnet. „Auch hier gibt es Strafpunkte, wenn man sich verfährt“, so Türk. Dass alles sportlich und nach den Richtlinien zuging, dafür sorgten Richter, die das Durchfahren der Parcours überwachten und Fehlerpunkte wie auch Zeiten notierten.

Nicht jedes Pferd habe für das Hindernisfahren Talent, erzählte ein erfahrener Sportler: „Man muss das Pferd mit Liebe und Geduld heranführen“, auch wenn es mal bockig werde. „Man muss viel üben und da kommt es auch mal vor, dass man mit der Kutsche zum Zigarettenholen fährt“, scherzte der Sportler. Am Ende des Turniertages stand für die Jugend noch eine kniffelige Theorieprüfung an. Der Abend klang mit Siegerehrung, Tauziehwettbewerb und Feuer-Show aus. Für die beiden vereinseigenen Sportler reichte es nicht zu einem Platz auf dem Treppchen „Max erzielte einen fünften und sechsten Platz, Anne verfehlte knapp die Platzierung“, so Türk.

