Jugendtreff an zwei Tagen geöffnet

Die Jugendsozialarbeit der Weinstadt macht Kindern und Jugendlichen jetzt ein erweitertes Angebot: Nach dem Ende der Herbstferien ist das Jugendhaus auf dem Push-Gelände nicht wie zuvor an einem Tag pro Woche, sondern an zweien, nämlich am Dienstag und Freitag, jeweils von 14 bis 17.30 Uhr, geöffnet.

Die Besucher haben die Möglichkeit, entweder am Programm teilzunehmen oder den offenen Treff nach eigenen Wünschen zu gestalten, teilt Jugendsozialarbeiterin Janika Steinbach mit. Am Freitag, 8. November, bietet sie etwa ein gemeinsames Laternenbasteln an, am Dienstag, 12. November, werden Waffeln gebacken. Anmelden kann man sich per E-Mail unter janika.steinbach@ schriesheim.de. stk

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.11.2019