Julia Philippi setzt auf fünf Jahre im Landtag

Mehr als 100 einzelne Stühle, alle im Abstand von mindestens 1,5 Metern, 96 Delegierte mit Mund- und Nasenschutz in vielfältigem Design, Bundestagsabgeordneter Karl A. Lamers trägt beispielsweise schwarz-rot-gold. Es war am Freitagabend in der Schriesheimer Mehrzweckhalle eine ungewöhnliche CDU-Nominierungsversammlung für die Kandidatin zur baden-württembergischen Landtagswahl am 14. März 2021 – weil unter Corona-Bedingungen. Das Ergebnis weniger spektakulär, wie erwartet setzte sich die 57-jährige amtierende CDU-Landtagsabgeordnete Julia Philippi aus Dossenheim gegen ihren Herausforderer, den 38 Jahre alten Weinheimer Ingenieur Andreas Gabriel mit 67 zu 29 Stimmen durch (wir berichteten bereits kurz).

„Jetzt geht es weiter mit der Arbeit im Landtag, bis zu Sommerpause“, sagte Julia Philippi nach ihrem Wahlsieg im Gespräch mit dieser Redaktion. Dann sei vielleicht ein Kurzurlaub drin, aber eigentlich habe der Wahlkampf für sie schon längst begonnen. „Als Nachrückerin für Georg Wacker musste ich mich bereits seit meinem Antritt als Landtagsabgeordnete im Januar 2018 bei den Bürgern bekannt machen. Und das werde ich auch in den kommenden Monaten tun, um Vertrauen werben. An verschiedenen Stationen will ich mit den Menschen in Kontakt kommen“, betonte Julia Philippi. Zusammen mit ihrem 29-jährigen Ersatzkandidaten Bastian Schneider will sie das vor vier Jahren an die Grünen verlorene Direktmandat im Wahlkreis Weinheim zurückerobern und dafür sorgen, dass CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann „die erste Ministerpräsidentin in Baden-Württemberg wird“.

Zielgerichtete Maßnahmen

„Ich freue mich, dass Julia so deutlich gewonnen hat“, sagte Bastian Schneider. Der stellvertretende Vorsitzende der Jungen Union konnte bei seiner Wahl 77 Stimmen (acht Neinstimmen, sieben Enthaltungen) der Delegierten auf sich vereinigen. Er sei „Christdemokrat aus Überzeugung“, die CDU für ihn „ein Stück Heimat“. Zuvor hatte am Beginn der Nominierungsversammlung Rhein-Neckar-Kreisvorsitzender Karl Klein erklärt: „Für die Landtagswahl wünsche ich mir Geschlossenheit, um das Direktmandat im Wahlkreis zu gewinnen.“ Gerade die Corona-Pandemie sei eine Herausforderung, auch wenn Deutschland und Baden-Württemberg durch zielgerichtete Maßnahmen der Politik und durch das umsichtige Handeln verantwortungsvoller Bürger bislang im internationalen Vergleich gut durch die Krise gekommen sei.

„Doch das Virus wird uns noch weiterhin begleiten, die wirtschaftlichen Auswirkungen sind so stark wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Doch unsere Gesellschaft und die Wirtschaft können sich auf die CDU und ihre Kandidaten verlassen“, betonte der Kreisvorsitzende und christdemokratische Landtagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Wiesloch.

„Christdemokrat zu sein, ist mehr als nur Mitglied zu sein“, sagte Julia Philippi bei ihrer Bewerbungsansprache. Und sie wehrte sich gegen Gerüchte, sie sei nur „eine Abgeordnete auf Abruf“ und werde ihr Amt nach zwei Jahren abgeben. „Natürlich bleibe ich die volle Legislaturperiode für fünf Jahre im Landtag. Es gibt keine Veranlassung, früher aufzuhören. Ich bin mit Leib und Seele Landtagsabgeordnete. Der Wahlkreis und seine Bürger liegen mir am Herzen – und ich werde ihre Interessen in Stuttgart vertreten, damit möglichst alle gut durch diese schwierige Zeit kommen“, versprach die Dossenheimerin den Delegierten.

Wichtig sei ihr „eine starke Gemeinschaft vor Ort“, und es gehe dabei immer um den Menschen, um Vertrauen und Verlässlichkeit. Wie ihr unterlegener innerparteilicher Konkurrent Andreas Gabriel will sich aber auch „Bildung, Wissenschaft und Forschung stärken“. Der Ingenieur und Kapitänleutnant aus Weinheim sieht in der Technologie die Lösung für die großen Probleme der Zukunft: Energie, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr, Gesundheit. „Hier müssen wir Ideen und Start-ups fördern, um im Zug der Innovationen weiter vorne zu sitzen“, forderte Gabriel. Und damit lag er auf gleicher Linie mit der Siegerin des Abends, Julia Philippi.

