Junge Erfinder beeindrucken Gäste

Anzeige

Hort-Eröffnung nach den Ferien

Die erhoffte Eröffnung des neuerbauten Kinderhortes findet erst nach den Sommerferien statt, da eine zweite Fluchttreppe noch fehlt.

Nach einer Mundharmonika-Einlage der Klasse 3b eröffnet Rektorin Zschätzsch den Tag der offenen Tür.

Alle Schüler der Grundschule haben sich in einer Projektwoche mit dem Thema „Künstler und Erfinder“ auseinandergesetzt, um in dieser Zeit selbst kreativ zu werden. In den Klassenzimmern findet man mitunter passend zur Weltmeisterschaft ein elektronisches Quiz-Spiel, indem man Trikotnummer und Spieler der deutschen Nationalmannschaft zuordnen musste. Innovative Erfindungen wie ein „Mundgeruchabwehrgerät“ oder ein ferngesteuerter Koffer sind auch mit dabei.

Die Schüler erweisen sich sowohl innovativ als auch produktiv. Mit dem Künstler Hundertwasser als Vorbild erschufen die Kinder farbenfrohe und ausgefallene Architektur-Modelle und Bilder. Nicht nur durch bildende Kunst, sondern auch durch Vorführungen aus dem Bereich der Straßenkunst und des ungarischen Tanzes glänzen die Schüler der Strahlenberger Grundschule. Neben den verschiedenen Ausstellungen und Aufführungen gibt es die Möglichkeit, bei einem Künstlerquiz des Fördervereins mitzumachen und Preise zu gewinnen.

Der Schülerhort unterstützt den Tag der offenen Tür mit Kinderschminken und Dosenwerfen. Kuchenbuffet, Popcorn, Würstchen und Getränke runden das Angebot ab. Kurzum: Die Besucher der Strahlenberger Grundschule erleben einen abwechslungsreichen Tag der offenen Tür.

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.06.2018