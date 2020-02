Kämpfe erstmals auf Leinwand

Bei einem Benefizturnier im Dezember 2018 stand das Ulster Boxing Team in Irland-Trikots im Heidelberger Olympiastützpunkt einer Auswahl baden-württembergischer Athleten gegenüber. Auf dem Foto ist BVBW-Ass Wladislaw Baryshnik (in Blau) in Aktion zu sehen.

© Thomas Häussler