Kampf, Konzentration und Körperbeherrschung

Nachdem die Schüler die Übung einige Male in der Luft vollführt haben, geht es dann auch an die Pratzen. Das sind große Handschuhe, die auf der Vorderseite eine gepolsterte Fläche besitzen. So können Schläge am Partner geübt werden, ohne dass jemand verletzt werden kann. Besonders spannend finden die Kinder aber die Schwerter und Langstöcke, mit welchen die älteren Schüler regelmäßig trainieren. Unter strenger Aufsicht von Lars Ender dürfen die Schnupperschüler die Stöcke aber mal hochheben, um zu sehen wie schwer diese sind. Auch dürfen sie die hölzerne Puppe ausprobieren, die mit im Trainingsraum steht. Diese dient den älteren Schülern als hölzerner Trainingspartner, an dem die Ausführung diverser Techniken perfektioniert werden kann.

Zum Schluss sind die Kinder ganz schön müde. Zwar gab es während der einstündigen Trainingseinheit mehrere Trinkpausen, aber die sommerlichen Temperaturen draußen machen sich bemerkbar. Damit die Schnupperschüler neue Energie tanken konnten, verteilt Lars Ender schließlich noch Müsliriegel, bevor die Kinder dann von ihren Eltern abgeholt werden. tjr

