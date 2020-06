Kandidaten für Bundestag und Landtag

In knapp vier Wochen entscheiden die Delegierten der CDU-Basis darüber, wer sich im kommenden Jahr für die Partei um das Direktmandat um Bundestagswahlkreis Heidelberg/Weinheim bewirbt. Die Nominierungsveranstaltung findet am Samstag, 25. Juli, um 10 Uhr in der Jahnhalle in Dossenheim statt.

Nach dem Verzicht des langjährigen Bundestagsabgeordneten Karl A. Lamers gibt es bislang zwei Bewerber um seine Nachfolge. Neben dem Heidelberger CDU-Vorsitzenden Alexander Föhr hat der Weinheimer Rechtsanwalt Ulf Martini seinen Hut in den Ring geworfen. Beide werden am Mittwoch, 1. Juli, zu Gast bei der CDU Schriesheim sein und sich ab 19 Uhr im großen Saal des Lokals „Goldener Hirsch“ vorstellen. „Wir freuen uns, dass die Anwärter Zeit finden, sich zu präsentieren“, schreibt die CDU-Vorsitzende Christiane Haase in ihrer Einladung.

Die CDU Edingen-Neckarhausen lädt ihre Mitglieder am Montag, 6. Juli, um 19 Uhr ins Restaurant „Neckarperle“ ein, um die Delegierten zur Nominierung des Bundestagskandidaten zu wählen. Zu Gast ist dort neben dem amtierenden Abgeordneten Karl A. Lamers der Heidelberger CDU-Vorsitzende Alexander Föhr.

Die Nominierung des Landtagskandidaten im Wahlkreis Weinheim findet am Freitag, 10. Juli, um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle Schriesheim statt. Julia Philippi, Galeristin und amtierende Landtagsabgeordnete aus Dossenheim, will erneut antreten. Diplom-Ingenieur Andreas Gabriel von der CDU Weinheim bewirbt sich ebenfalls um die Kandidatur. Ersatzkandidat will der Jurist Bastian Schneider, Vorsitzender des Stadtverbands Ladenburg und stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungen Union werden. Alle drei sind ebenfalls am Mittwoch, 1. Juli, in Schriesheim zu Gast, um sich den Mitgliedern vorzustellen. hje

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 01.07.2020