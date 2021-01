Kandidaten stellen sich

Landtagswahlkampf 2021 – angesichts von Corona muss er eben online laufen. Und so laden der hiesige FDP-Landtagskandidat Alexander Kohl und seine Zweitkandidatin Ulrike von Eicke für diesen Freitag, 22. Januar, von 18.30 bis 20 Uhr zu einem Onlinegespräch ein.

„Gerade während des Lockdowns ist es schwierig, persönlich mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen“, bedauert Kohl, zugleich Kreisvorsitzender der FDP Rhein-Neckar. Aus diesem Grund wollen er und Ulrike von Eicke, auch Stadträtin in Schriesheim, den digitalen Weg nutzen.

Die beiden Bewerber wünschen sich Anregungen unter anderem zu den Fragen: Was bewegt Sie zu Beginn des neuen Jahres? Was bewegt Sie in der Coronazeit? Was soll sich in den nächsten fünf Jahren in Baden-Württemberg ändern? -tin

Info: Einloggen im Web: gotomeet.de/FDP-Rhein-Neckar/Schriesheim

Freitag, 22.01.2021