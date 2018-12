Kandidatenliste steht bereits

Recht zuversichtlich blickt der Schriesheimer Ortsverband der SPD ins neue Jahr und auf die bevorstehende Kommunalwahl. Denn die Liste der Gemeinderatskandidaten steht bereits, wie der stellvertretende Vorsitzende Sebastian Cuny bei der traditionellen Weihnachtsfeier den Mitgliedern mitteilte.

„Wir haben eine sehr gut aufgestellte Liste, die einen Querschnitt durch die Bevölkerung repräsentiert und die steht bereits seit Anfang November“, verkündete er und ergänzte: „Wenn wir schon auf so gute Kandidaten zurückgreifen können, warum sollten wir da auf den Januar warten.“

Wer also die Schulsanierung weiter treiben möchte, der müsse die SPD wählen, so Cuny. Und er gab sogleich einen kleinen Einblick, was die Kandidatenkür betrifft. Kandidieren wird unter anderem Renate Hörisch-Helligrath, die sowohl in der Fraktion wie auch in Altenbach gute Arbeit geleistet habe. Ebenfalls auf der Liste stehen Eva Maria Rother-Arras, Daniel Schollenberger, Christian Baier, der die Jugend vertritt, sowie Elke Schneider und Wilfried Blesch. „Mit diesen Kandidaten kann die Schriesheimer SPD zuversichtlich nach vorne schauen“.

„Quote mit Vorbildcharakter“

In seiner Ansprache ging der stellvertretende Vorsitzende auch auf die kommunalpolitischen Aktivitäten des zurückliegenden Jahres ein und nannte einige der Schwerpunkte. Einer davon sei das Thema „Wohnen“ und „preiswerter Wohnraum“. Er erinnerte daran, dass die SPD bereits 2014 gefordert habe, das Kreisaltenheim in eine preiswerte Wohnstätte zu überführen.

Im Sommer habe der Gemeinderat mit einer großen Mehrheit beschlossen, bei künftigen Wohnungsbauprojekten einen festen Anteil mietreduzierter Wohnungen anzubieten. Er nannte diesen Vorstoß in einer Größenordnung von 20 Prozent einmalig in der gesamten Region. Er habe somit einen Vorbildcharakter. Ein weiteres großes Thema sei die Schulsanierung gewesen. Hier habe die SPD klare Position bezogen, den kompletten Schulkomplex mit in die Sanierung einzubeziehen. Da dürfe man sich auch nicht vor einer Neuverschuldung zurück schrecken lassen, sprach Cuny das Angstwort anderer Fraktionen aus. Das sei ein Projekt, das der Stadt über Jahrzehnte den Schulstandort garantiere und dafür müsse man eben Geld in die Hand nehmen.

Gerhard Kleinböck (MdL), der gemeinsam mit dem Vorsitzenden Axel Breitlinger die Ehrung verdienter Mitglieder vornahm, berichtete in seiner Ansprache über brisante Themen aus dem Landtag. greg

