Karin Malmberg-Weber führt die Liste an

Die SPD Altenbach hat ihre Kandidaten für die Ortschaftsratswahl nominiert. Es ist eine Liste mit geballter Frauenpower. Waren es bei der letzten Wahl nur fünf Kandidaten, die sich zur Wahl stellten, so sind es in diesem Jahr acht. „Es kommt nicht auf die Quantität an, sondern auf die Qualität“, betonte Stadtrat Sebastian Cuny, der die Wahl zur Nominierung im Gasthaus „Sonus“ leitete. Er erinnerte daran, dass selbst diese fünf Kandidaten ein fulminantes Ergebnis erzielt hatten. „Es ist kein Beinbruch, dass wir die beiden letzten Plätze nicht belegen können“.

Karin Malmberg-Weber sei es gelungen, den Mittwochsmarkt in Altenbach mit Produkten vom Talhof zu bestücken, was für die dörfliche Infrastruktur ein großer Gewinn sei. „Daran sieht man, dass man nicht immer die absolute Mehrheit benötige, um eine gute Politik für die Menschen zu machen“, so Cuny.

Dann leitete er zur Vorstellung der Kandidaten über. Auf Platz 1 steht Karin Malmberg-Weber. Sie will sich für ein lebendiges Altenbach einsetzen. Position zwei nimmt die pensionierte Oberstudienrätin Dr. Renate Hörisch-Helligrath ein, die im Altenbacher Ortschaftsrat zwar kein Stimmrecht hat, aber als Beraterin zur Verfügung steht.

Gemeinsam mit Karin Malmberg-Weber konnte sie Bewegung in die Sanierung der maroden Trauerhalle bringen. Ihrem Vorstoß war es zu verdanken, dass von Altenbach in die Kernstadt ein Schulbus verkehrt. Beide stehen für die Verwirklichung eines Bolzplatzes, für die Wiederaufnahme in das ERL-Programm ländlicher Raum und für einen Fahrradweg in die Kernstadt. Auf Platz 3 kandidiert Clara Scheepers-Assmus. Sie will der bröckelnden Infrastruktur den Kampf ansagen, auf das Potenzial der Vereine setzen und sich für mehr Verkehrsberuhigung stark machen. Lisa Larisch, die Platz 4 einnimmt, will sich verstärkt für die Altenbacher Jugend starkmachen.

Auf Platz 5 steht Kewin Zeberer. Der 24-Jährige möchte sich für ein neues Jugendzentrum einsetzen. Ihm schwebt vor, dafür die ehemaligen Räumlichkeiten der Firma Pröll zu nutzen. Auf Platz 6 steht Pia Minor, auch sie ist eine Newcomerin und will ihre Ziele bei ihrer neuen Aufgabe finden.

Platz 7 nimmt Katja Oberle ein. Ihr liegt die Infrastruktur des Ortes am Herzen. Auf Platz 8 kandidiert Edeltraut Keller. Als Seniorin will sie sich für das Wohl der älteren Menschen im Ort einsetzen. Alle vorgeschlagenen Kandidaten sind einstimmig gewählt worden. greg

