Karl-Heinz Schulz verabschiedet sich

Als gastfreundliche Weinstadt präsentierte sich auch in diesem Jahr Schriesheim einen Tag lang mit eigenen Aktivitäten an einem Stand im Zelt der Metropolregion auf dem Mannheimer Maimarkt. Wie in den Jahren zuvor, war er auch diesmal zu jeder Tageszeit stark besucht. Gerne machten die Besucher hier Rast und genossen einen der Weine Schriesheimer Winzer, die hier von den Mitgliedern des Verkehrsvereins und von Weinprinzessin Sofia Hartmann ausgeschenkt wurden.

Weine von sieben Schriesheimer Winzern gab es am Stand zu verkosten. Die WG war mit ihrem Schriesecco, einem Pinot Noir und einen Weißburgunder vertreten. Das Weingut Georg Bielig hatte seinen „Green Cow“ mitgebracht, Wilhelm Müller einen Weißburgunder, Max Jäck seinen Riesling trocken, vom Rosenhof kam ein Sauvignon blanc, Christiane Majer war mit einem Weißburgunder vertreten, das Weingut Wehweck lieferte einen Grauburgunder. Und auch die Aktiven vom Besucherbergwerk rührten tüchtig die Werbetrommel.

Treffpunkt der Bürgermeister

Dieser Stand im Zelt der Metropolregion ist auch für die Bürgermeister der Region bei ihrem traditionellen Rundgang ein beliebter Anlauf- und Treffpunkt. Am Nachmittag führte Bürgermeister Hansjörg Höfer seine Amtskollegen zu einem Umtrunk und einem Gespräch hierher, wo ihnen die Verkehrsvereins-Vorsitzende Irmgard Mohr, ihr Vorgänger Karl-Heinz Schulz und Weinprinzessin Sofia die Gläser füllten.