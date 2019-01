Kart-Training wird ausgeweitet

Der Motorsportclub (MSC) Altenbach mit seinen 120 Mitgliedern und seinen jugendlichen Fahrern ist der erfolgreichste seiner Art in Nordbaden. Das ging aus dem Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden Willi Barteldes auf der jüngsten Jahreshauptversammlung hervor.

Bei den Nordbadischen Meisterschaften belegten die Altenbacher Kartfahrer alle ersten Plätze, ebenso wie beim Bundesendlauf des ADAC und des AvD. „Da haben wir sogar zwei Sieger in der Klasse 1“, berichtete der Sportleiter Andreas Krämer stolz. Weiter habe der MSC den deutschen Vizemeistertitel für den Club geholt. „Wir sind mit insgesamt 18 Fahrern an den Start gegangen und zehn Fahrer haben die gesamte Konkurrenz abgehängt“, fasste er die herausragenden Leistungen der jugendlichen Kartfahrer zusammen.

Künftig auch samstags Fahrten

Auch für künftige Erfolge ist der Weg geebnet. Der Verein hat sich mit dem benachbarten Tennisclub geeinigt: Nachdem mit 90 Pflanzen ein Lärmschutz angelegt wurde, kann die Trainingszeit ausgeweitet werden. „Wir haben aufgrund der lärmreduzierenden Maßnahmen für 2019 vom Tennisclub das Okay dafür bekommen“, berichtete Barteldes.

Jetzt dürfen die Kartfahrer neben den üblichen Trainingszeiten (mittwochs von 16 bis 20 Uhr, freitags von 15.30 bis 18.30 Uhr) auch samstags von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr ihre Runden drehen.

Ein weiterer Glanzpunkt des zurückliegenden Jahres war der zweite ADAC-Kart-Nachtlauf, eine Idee des Sportleiters Andreas Krämer. „Da sind um die 80 Kartfahrer, die aus vielen Bundesländern auf die Kipp gekommen waren, an den Start gegangen“, berichtete Barteldes und dankte den zahlreichen Helfern, die zum Gelingen beigetragen haben: „Es hat alles wunderbar geklappt.“ Mit Sicherheit werde es daher eine Wiederholung geben, versprach er.

Da im vergangenen August das Ferienangebot „Fahrradturnier“ bei den Kindern auf kein großes Interesse gestoßen war, haben sich die Altenbacher Sportvereine dazu entschlossen, ein gemeinsames Angebot zu starten. „Wir wollen Schnupperkurse anbieten“. In diesem Zusammenhang lobte der Vorsitzende die gute Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den Sportvereinen vor Ort: „Sie basiert auf dem Prinzip Geben und Nehmen“.

Clubhaus wird erweitert

In diesem Jahr steht die dringend notwendige Erweiterung des Clubhauses an. Geplant ist eine Dachverlängerung in Form einer Pergola. Zwar liegen die Kosten für die Arbeiten der Firma Kunkel noch nicht vor, jedoch diejenigen für die Bodenplatte und der Mauerarbeiten, die sich um die 3000 Euro bewegen dürften.

Die regulären Wahlen brachten folgende Ergebnisse: Stellvertretender Vorsitzender Tom Böhm; Kassenwart Sebastian Barteldes; Sportleiter Andreas Krämer; Jugendleiter Fabrizio Dàntoni; Beisitzer Senioren Emil Jörder; Beisitzer Jugend Martina Elfner; Datenbeauftragter Tobias Mangei; Delegierte bei der ADAC- Hauptversammlung Willi Barteldes und Tom Böhm; Delegierte bei der ADAC-Arbeitstagung Willi Barteldes, Tom Böhm, Tom Arnold; Revisoren Tom Arnold, Miriam Alles.

