Kauflustige bummeln am verkaufsoffenen Sonntag

Am letzten Mathaisemarktwochenende haben Geschäfte ihre Türen für einen verkaufsoffenen Sonntag geöffnet. Mit einem Glas Sekt empfing Ela Riebel in ihrer Boutique in der Talstraße die Kundinnen. Diese durchforsteten die neueste Frühjahrskollektion, probierten die Kleidungsstücke an und fanden mit Hilfe der Freundin dann auch das Passende. „Ich habe bei der Modenschau ein elegantes Etuikleid gesehen und jetzt will ich sehen, ob es auch in meiner Größe zu haben ist“, bemerkte eine Frau, die durch die Schriesheimer Geschäfte bummelte. Eine andere Kundin freute sich vor allem über den Rabatt von bis zu 20 Prozent in vielen Geschäften: „Warum soll man da nicht zugreifen, wenn es auch noch einen tollen Rabatt gibt?“, sagte sie.

Doch nicht jeder Unternehmer öffnete am verkaufsoffenen Sonntag seine Pforten. „Ich kann immer wieder empfehlen, welchen Nutzen es hat, bei diesen Gelegenheiten sein Geschäft zu öffnen“, klagte Rolf Edelmann, Chef des Bundes der Selbstständigen. Doch es sei immer das Gleiche, manche Geschäftsleute seien beratungsresistent. „Wer dieses Angebot nicht wahrnimmt, ist selbst schuld“, sagt Edelmann.

Gut besucht war indes das „Kinderlädchen“ von Ilse General. Die Jungen interessierten sich bereits für kurze Hosen und die Mädchen liebäugelten mit Kleidchen, und sie sollten besonders bunt sein. Frühjahrsmode und dazu das passende Accessoire gab es in der Boutique „Impuls“ und auch dort wurde tüchtig anprobiert.