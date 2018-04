„Kein guter Umgang miteinander“

Anzeige

Zwar kann der Ausschuss für Technik und Umwelt des Gemeinderats das Familienheim-Projekt zum Bau von neun Doppelhäusern in Altenbach nur zur Kenntnis nehmen, doch diskutiert wurde trotzdem darüber. Es sei schade, so Christian Wolf (GL), dass ein Bauunternehmen mit einem Vorstandsvorsitzenden aus Altenbach den Wunsch des Ortschaftsrats ignoriere, die Höhe der Häuser auf zehn Meter zu begrenzen. Zudem wären 18 Häuser zu viel für die Fichtenstraße. Man habe vielleicht den Fehler gemacht, so Wolf, den Bebauungsplan nicht zu ändern.

„Die Gebäude bleiben unter zehn Meter Höhe“, korrigierte Bürgermeister Hansjörg Höfer. „Es ist ein unerfreulicher Umgang miteinander“, schimpfte Sebastian Cuny (SPD). Das Projekt nehme er „murrend zur Kenntnis“. „Der Bauträger hat nicht gegen die Wünsche des Ortschaftsrats verstoßen“, wandte Ortsvorsteher Dr. Herbert Kraus ein. Der Ortschaftsrat habe mehrheitlich 15 Häuser beschlossen, doch der Ausschuss für Technik und Umwelt wollte nur zwölf. Als Reaktion habe die Familienheim auf den gültigen Bebauungsplan von 1979 zurückgegriffen. „Wir hoffen, dass in jedem der 18 Häuser eine junge Familie wohnen wird“, sagte Höfer.

Grünes Licht

Gegen zwei Stimmen der Grünen gab der Ausschuss grünes Licht für Umbau und Erweiterung eines Wohnhauses sowie den Abbruch des Schuppens auf dem Anwesen Talstraße 77, einem Grundstück von lediglich 74 Quadratmetern. Bürgermeister Höfer beschrieb das Umfeld: ein sehr schmaler Weg, der am Branichhang entlang führt, enge und dichte Bebauung. Die Verwaltung schlug Zustimmung vor.