Kenner des Weins und der Oper

Seit mehreren Jahren bereits trat er in der Öffentlichkeit nicht mehr auf, eine schwere Krankheit fesselte ihn ans Haus: Nun ist Jens Bartsch, Altstadtrat und einer der renommiertesten Winzer Schriesheims, mit 77 Jahren verstorben. Heute wird der Mann, der ein Stück Geschichte der Weinstadt verkörpert, auf dem örtlichen Friedhof zu Grabe getragen.

Seine Verdienste um den Schriesheimer Wein sind umso bemerkenswerter, als er Spross eines Zelt- und und Wohnwagen-Unternehmers aus Laudenbach ist. Nach Gymnasium in Weinheim und Studium der Betriebswirtschaft lernt er Anfang der 1960er Jahre seine spätere Frau Renate Grüber kennen. Deren Vater Wilhelm, ein bekannter Hotelier, besitzt in seiner Heimatstadt Schriesheim ein Weingut, zu dem mit Schlossberg und Madonnenberg die unbestritten besten Lagen zählen. An Mathaisemarkt stellt er Mitte der 1960er Jahre ein eigenes Festzelt.

Betriebswirt Bartsch arbeitet sich ein in den Weinbau und wirkt dabei innovativ: 1984 ist er vor Ort der erste, der seine Trauben zu Sekt verarbeitet, 1992 Chardonnay anbaut.

Gründer einer Musikveranstaltung

Doch bereits Michael Schröder, damals stellvertretender Chefredakteur des „Mannheimer Morgen“, schreibt in seinem Buch „Wege zum Winzer“: „Man muss die Liebe zu Italien und für die Oper berücksichtigen, wenn man über Jens Bartsch und seine Weine sprechen will.“

Denn schon als Dreizehnjähriger besucht Bartsch in Begleitung seiner Großmutter das Mannheimer Nationaltheater. Aus den Erlebnissen wird eine Passion. Vor allem die Callas tut es ihm an; er bewundert sie am Nationaltheater und besucht viele ihrer Gastspiele, vor allem in Italien. In der Region gründet er eine eigene Konzertreihe, die im Ladenburger Domhof Stars des Genres aufbietet.

Kurz ist sein Ausflug in die Kommunalpolitik. 1980 rutscht er für den verstorbenen Freien Wähler Robert Schenk in den Gemeinderat nach, wird ein Vorkämpfer für die Jumelage mit Uzès. Der Vize-Posten im ersten Vorstand des Partnerschaftsvereins und das Amt des Geschäftsführers im BdS markieren gesellschaftliches Engagement, dem die Krankheit bald am Ende Grenzen setzt.

