„Kesselchecks“ sollen Umweltschutz voranbringen

Schriesheim sucht bis zum 30. Juni 2018 den ältesten Heizkessel. Dem Sieger winkt beim Austausch ein Zuschuss von 500 Euro. „Es ist ein Projekt, das in die Zukunft investiert“, erläuterte der Ingenieur im Bereich Versorgungstechnik, Hans Hertle vom Heidelberger Institut für Energie- und Umweltforschung (IFEU), in einem Pressegespräch, an dem neben Bürgermeister Hansjörg Höfer, Klaus Keßler (KliBa-Geschäftsführer), der Wirtschaftsförderer Torsten Filsinger sowie sieben örtliche Sanitär- Handwerksbetriebe teilnahmen, das Pilotprojekt. Das Forschungsprojekt „c.HANGE“ wird vom baden-württembergischen Umweltministerium gefördert.

Schriesheim und Ziegelhausen wetteifern zudem ein halbes Jahr lang, wer die meisten kostenlosen Beratungen zum Kesseltausch vorweisen kann. Mit diesem Kessel Check-Angebot will man einmal Bewusstsein für erneuerbare Energien schaffen und zudem das örtliche Handwerk unterstützen.

Man wolle damit die Zahl der Beratungen steigern und das Bewusstsein für den Klimaschutz maximieren, begründete Klaus Keßler von der Klimaschutz und Energieberatungsagentur (KliBa) die Aktion. Er bedauerte, dass in den letzten Jahren das Interesse an erneuerbaren Energien stark nachgelassen habe. Die Überprüfung des alten Heizungssystems ist ganz einfach, erläuterte Hertle. Einer der an diesem Projekt teilnehmenden Heizungsbauer durchleuchtet auf Herz und Nieren den alten Kessel, was eine Stunde in Anspruch nimmt und für den Kunden kostenlos ist. Die Ergebnisse werden in einem Bewertungsbogen aufgezeichnet, und der Kunde erhält Vorschläge, die sich von einer neuen Heizungsanlage bis hin zu einer Sanierung des gesamten Gebäudes erstrecken können.