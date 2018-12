Kicker blicken auf Gründung 1919 zurück

2019 feiert der SV Schriesheim sein 100-Jähriges bestehen. Einzelheiten des Programms stellten die Verantwortlichen jetzt der Öffentlichkeit vor. 450 Mitglieder zählt der Traditionsverein derzeit. Sie und die Bevölkerung sollen den Geburtstag ganz groß feiern.

Die Vorbereitungen zu diesem Jubiläum laufen auf Hochtouren. Und die Planer haben Großes vor. Zum Start ins Jubiläumsjahr gibt es ein Festbankett im großen Pfarrsaal der katholischen Kirche am Samstag, 19. Januar. Im Rahmen dieser Feierstunde werden langjährige Mitglieder geehrt. Außerdem wird die 222 Seiten umfassende Festschrift vorgestellt, die in einer Auflage von 400 Stück gedruckt und kostenlos an Mitglieder und Freunde verteilt wird.

Geschrieben haben das Werk Mitglieder, die darin teile lustige, humorvolle und unterhaltsame Begebenheiten erzählen, aber auch kleine, witzige und amüsante Anekdoten preisgeben. Selbst Schiedsrichter und Trainer verraten darin so manches Geheimnis. „Die Chronik ist ein Stück lebendige Vereinsgeschichte“, sagte Hermann Morast, verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit, der erstmals Details zum Programm bekanntgab.

Als 1919 rund 30 junge Männer den Verein gründeten, hieß er noch „Gesellschafts- und Sportverein Germania“. In der NS-Zeit erfolgte ein Zusammenschluss aller örtlichen Vereine zum „Verein für Leibesübungen“. Nach Kriegsende gründete sich der Traditionsverein mit den Vereinsfahnen rot-weiß neu und gab sich den Namen „SV 1919“. Doch erst zum 40. Jubiläum 1959 gab es eine Fahnenweihe. Morast berichtete weiter, dass in den 1970er Jahren der Verein sportlich große Erfolge feierte und nach den Sternen griff. „Man kickte da in der vierthöchsten Klasse“, erinnerte Morast. Doch diese sportlichen Erfolge gingen auf Kosten des Vereins, Spieler wurden seinerzeit teuer eingekauft. So besann man sich auf den eigenen Nachwuchs. Der 2003 ins Leben gerufene Bergstraßencup der Junioren wurde zu einem derartigen Erfolg, dass man an diesem Event festhielt.

Gleiches gilt für das traditionelle Maifest, das aus verschiedenen Gründen vom Rückhaltebecken auf das Sportgelände verlegt wurde. Ein weiteres Highlight in der Vereinschronik ist mit Sicherheit der Kunstrasenplatz, der 2007 feierlich eingeweiht wurde. „Wir haben ihn aus eigenen finanziellen Mitteln und mit den Zuschüssen vom badischen Sportverband gestemmt“, berichtete Morast.

Zum Mathaisemarktumzug wird es den nächsten Glanzlicht geben, der Mai wird mit einem Grillfest, mit Spielen für Jung und Alt und der T-Band eingeläutet. Freuen darf man sich auch wieder Ende Juni auf den Bergstraßencup. Am 20. Juli startet die nächste Party mit gleich drei Livebands, nämlich den „Hobos“ den „Strahlemännern“ und „Gonzo Jam“ im Waldschwimmbad. Auch zum Oktoberfest werden Bands auftreten. Mit einem Fußballkabarett mit Ben Redelings findet in der Strahlenberger Turnhalle das Jubiläumsjahr sein unterhaltsames Ende.

