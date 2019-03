Kinder lernen „Zauberflöte“ kennen

Ob es „Wolferl“ gefallen hätte, dass seiner märchenhaften Oper „Die Zauberflöte“ auch moderne Passagen beigefügt werden, das weiß keiner. Doch was heute über Wolfgang Amadeus Mozart bekannt ist, ist die Tatsache, dass er keinem Spaß abgeneigt war. Und so könnte es sein, dass er schallend darüber gelacht hätte, wenn er hätte hören dürfen, wie kleine Opernbesucher das hinzugefügte Lied „Zauberflöte und Glockenspiel muss ein Zauber sein“ aus vollem Hals und mit Leidenschaft geschmettert haben.

Auf diesen Opernbesuch in der tristen Turnhalle der Strahlenberger Grundschule und auf den Besuch des Ensembles des Tournee-Theaters aus Mannheim haben sich die Schüler über Wochen gemeinsam mit ihren Lehrerinnen vorbereitet, den Inhalt der Oper kennengelernt und die Musik gehört.

Schüler spielen mit

„Wir sind sonst immer mit den Schülern ins Theater gefahren“, berichtete die Schulleiterin Stefanie Zschätzsch, und weil solche Exkursionen nicht immer einfach gewesen waren, sei man auf die Idee gekommen, das Theater in die Schule zu holen. So sei der Kontakt zum Mannheimer Tournee Theater zustande gekommen. Damit auch alle Schüler in den Genuss kamen, hat der Rotary Club Schriesheim Lobdengau die Kosten übernommen, so dass jeder Schüler nur einen Kostenbeitrag von Einem Euro zu zahlen hatte.

Um die Schüler in das Geschehen der fantastischen Märchenoper von Mozart miteinzubeziehen, durften von den Klassen eins und zwei je ein Kind und von den Klassen drei und vier je zwei Kinder als bunte kleine Papageni mit auf die Bühne und ins Geschehen mit eingreifen.

Die Gründer des Tournee Theaters Tanja Hamleh und Klauas-Dieter Köhler (beide ausgebildete Opernsänger) hatten Mozarts Oper in einer Kurzfassung kindgerecht überarbeitet. Vor einer bunten surrealistischen Kulisse erzählt Papageno (Marcos Padotzke, Bariton) seinem Nachwuchs den Papageni, wie er vor zehn Jahren seine große Liebe, ihre Mutter Papagena (Michelle Nicklis, Sopran) kennengelernt hat. Wie jedes Märchen begann er mit „Es war einmal. . .“ und er erzählt von Pamina, der Tochter der Königin der Nacht, die vom Fürsten Sarastro in einen Tempel entführt wurde. Weil die Mutter ihre Tochter gerne wieder bei sich haben will, beauftragt sie den Prinzen Tamino, sie aus den Fängen des Priesters zu befreien. Zum Lohn soll er ihre Hand erhalten. Ein Bild von ihr betrachtend, verliebt sich Tamino in Paminas Schönheit.

Gemeinsam mit dem lustigen sich selbst überschätzenden Vogelfänger macht er sich auf die Suche. Von der Königin der Nacht erhält er eine goldene Zauberflöte und Papageno ein magisches Glockenspiel, die beide bei Gefahr helfen können. Drei Prüfungen müssen die beiden bestehen. Doch wie jedes Märchen gibt es auch hier ein Happy End, wobei die Schüler auch ihren Beitrag geleistet haben. Was diesen einstündigen Opernvormittag so beeindruckend machte, war, dass beide Sänger alle Rollen sowohl gesanglich als auch spielerisch brillant darstellten.

