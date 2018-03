Kinder locken den Frühling herbei

Anzeige

Mit Liedern und Gedichten haben die Schüler der Strahlenberger Grundschule versucht, den Frühling herbeizulocken – der Winter war ja auch schon viel zu lang. Es ist bereits zu einem liebgewonnenen Brauch geworden, zum kalendarischen Frühlingsbeginn den Stadtbrunnen vor dem Alten Rathaus mit einer bunten Krone zu schmücken, die mit rund 800 ausgeblasenen Eiern bestückt ist.

„Die Eier sind nicht bemalt, sondern mit bunten Papierstreifen beklebt und dann lackiert“, erklärte Hilde Hamleh, die diesen Brauch von einer Reise in die Schweiz nach Schriesheim gebracht hatte. Vor dem Alten Rathaus versammelten sich viele Schaulustige, darunter auch Bürgermeister Hansjörg Höfer, der in seinen Grußworten allen Organisatoren und ganz besonders den Kindern dankte. Begrüßt wurden die Besucher auch von der Schulleiterin Stefanie Zschätzsch, die ihren Dank an Schüler, ihr Lehrerkollegium sowie an die Elternschaft richtete, die es auch in diesem Jahr wieder ermöglicht hatten, dass den Brunnen ein stattlicher und bunter Osterkranz ziert.

Das „Open Air“-Frühlingsprogramm wurde musikalisch mit einem Instrumentalstück auf der Geige von Maximilian Löweneck, begleitet von Studenten, eröffnet. Mittlerweile hatte sich der Chor unter der Leitung von Constanze Scherb auf der Treppe zum Archiv versammelt und rief singend „Frühling komm und zeige dich!“. Doch die Sonne versteckte sich hinter dunklen Wolken, und ein kalter Wind wehte über den Marktplatz.