Kirche veranstaltet Kinder-Stadtrallye

Zum Stadtspiel „Kreuz & Quer“ durch Schriesheim lädt die evangelische Kirchengemeinde ein. Bei dieser Stadtrallye müssen Foto-, Buchstaben- und Zeichenrätsel gelöst werden. Am Montag, 7. September, in der Zeit von 16 bis 18.30 Uhr machen sich Jungs im Alter von 6 bis 10 Jahren auf den Weg. Es gibt vier Kleingruppen, die sich mit jeweils einem Mitarbeiter treffen (je Kleingruppe 6 Kinder). Die Treffpunkte werden nach Anmeldeschluss in der Anmeldebestätigung mitgeteilt. Eine Anmeldung ist bei Jan Albers (E-Mail: albers-schriesheim@t-online.de) bis 4. September möglich, Kosten entstehen den Teilnehmern nicht. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.08.2020