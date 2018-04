„Kirchenspatzen“: Jubiläumskonzert

Anzeige

1968 wurde der Kinderchor von dem damaligen Pfarrer Wolfgang Putschky gegründet. Da er bis 1992 in der evangelischen Kirchengemeinde aktiv war, hat er viele Generationen von „Kirchenspatzen“ geprägt. Unzählige Fahrten ins Ausland und Wochenendfreizeiten gaben dem Kinderchor einen eigenen Akzent und haben in den ehemaligen Sängern und Sängerinnen viele unvergessliche Erinnerungen hinterlassen.

Diese haben sich daher unter der musikalischen Leitung von Elke König zu Proben zusammengefunden und ein Konzertprogramm für den 29. April um 17 Uhr in der Evangelischen Kirche in Schriesheim einstudiert. Ein ehemaliger „Kirchenspatz“, der mitwirken wird, ist der Schriesheimer Bürgermeister Hansjörg Höfer. Auch der Gründer des Kinderchors, Pfarrer Wolfgang Putschky, wird dabei sein. Der Chor wird am Klavier begleitet von Jens Nobiling. Der Eintritt ist frei. red