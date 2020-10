„Kivan“ beginnt mit Panne

Statt des Anmeldeportals erschien diese Fehlermeldung. © MM

Mit dem Online-Anmeldesystem „Kivan“ wollte die Stadt Schriesheim am Mittwoch die Anmeldung für die Kitaplätze „übersichtlich, effizient und schnell“ gestalten, wie sie am Vortag angekündigt hatte. Doch am ersten Tag gab es ein technisches Problem, das erst am Nachmittag behoben war.

Das Programm sollte unter www.schriesheim.de/kindergarten zu finden sein, doch beim Klick auf den Link zum Kindergartenportal drehte sich entweder ein buntes Windrad auf gelbem Hintergrund unaufhörlich, oder ein trauriges Kind verkündete mit Teddy im Arm: „500 UPS! Da ist irgend was KAPUTT...“

Wie Robert Eszterle vom Hauptamt der Stadt auf Anfrage mitteilte, lag der Fehler bei dem beauftragten Dienstleister. Dieser habe das Problem jedoch bis zum Nachmittag behoben, ergänzte der städtische Digitalisierungsbeauftragte Marco Beckenbach. In manchen Fällen habe die Registrierung nicht abgeschlossen werden können. Wer davon betroffen gewesen sei, müsse noch einmal die Seite besuchen, eine erneute Registrierung sei nicht erforderlich. Die Anmeldung läuft bis zum 15. November. hje

