Klares Bekenntnis zur Europa-Idee

In Schriesheim gibt es keinen offiziellen Neujahrsempfang. Die Rede des Bürgermeisters zur Situation der Stadt, in anderen Gemeinden bei solcher Gelegenheit gehalten, erfolgt hier traditionell beim Empfang der Ehrengäste für den Mathaisemarkt. Talstraße, Wohnungsbau und Kinderbetreuung sind in diesem Jahr die Themen von Hansjörg Höfer.

„Als wir vor einem Jahr hier zusammenkamen, stand die Flüchtlingspolitik im Mittelpunkt und mit ihr die Frage, wie sich diese politisch auswirkt“, erinnert Höfer: „Inzwischen ist dies in geordnete Bahnen gelenkt.“ Dies sei das Verdienst der Kommunen und des Kreises, des Landes und vieler Ehrenamtlicher: „Vorher hätte man nicht unbedingt gedacht, dass es so viele gibt, die sich für Menschen in Not einsetzen.“

Nicht nur wegen der Anschlussunterbringung für Flüchtlinge ist die größte Aufgabe der Stadt die „Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums“. Problem in Schriesheim ist, dass die dafür nötigen Grundstücke in Privatbesitz sind oder der Evangelischen Pflege Schönau gehören: „Das bedeutet, dass wir die notwendigen Grundstücke erst kaufen müssen.“