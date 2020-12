Klarsichtmaske für Taubstumme

In Schriesheim muss auch in Corona-Zeiten niemand mit seiner Not allein bleiben. „Wir haben in unserer Stadt einen großen Strauß an Menschen, die sich für andere Bürger engagieren“, betont Bürgermeister Hansjörg Höfer. So hatte er in den Ratssaal geladen, um Mitarbeiter vorzustellen, die sich nicht nur, aber auch in Corona-Zeiten dafür engagieren – eine instruktive Initiative.

Für Menschen mit Handicaps ist die Inklusionsbeauftrage Karin Reichel Ansprechpartnerin. „Zu Beginn von Corona im März wurde eine Bürgeraktion ins Leben gerufen“, berichtet sie. Mittlerweile besteht die Gruppe aus 300 Freiwilligen, die für Menschen, die zu den Risikogruppen zählen, das Einkaufen übernehmen. „Als die Masken knapp wurden, haben Bürger diese genäht.“ Auch an taubstumme Menschen wurde gedacht. Das Maskentragen tangiert ihre Kommunikation existenziell, da sie ja auf Mund-Mimik angewiesen sind. „Von einem Hersteller haben wir Masken mit Klarsichtfenstern bekommen.“

Weniger Kontakte zu Geflüchteten

Für die Betreuung Obdachloser ist Julia Nußhag die richtige Ansprechpartnerin, zuständig für soziale Beratung von Migranten die Integrationsmanagerinnen Helena Weber und Barbara Gutruf-Schröder. Geholfen werden konnten 69 Einzelpersonen und 192 Familien. Das betraf Sprachförderung, Arbeit und Ausbildung sowie Gesundheit. Sehr wichtig sei die Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren. Leider seien durch Corona viele soziale Kontakte abgebrochen, die man nach der Pandemie wieder aufleben lassen müsse.

Über Armut vor Ort weiß kaum jemand besser Bescheid als Sozialamts-Leiterin Christine Söllner. Sie ist bedacht darauf, in Notlagen schnell und unbürokratisch zu helfen. Dazu dienen ihr der Sozialfonds aus Spenden, die Einkaufsgutscheine „Strahler“ und Lebensmittelgutscheine. 110 Tafelausweise hat sie für bedürftige Haushalte ausgestellt.

Neu ins Leben gerufen wurde die Aktion „Zeitspende“. Hier spenden Bürger das Kostbarste, das sie haben, ihre Zeit, für Mitmenschen, die alleine sind. „Dafür suchen wir weitere Freiwillige“, appelliert Söllner.

Eine weitere Aktion heißt „Schriese fairmietet“. Hier werden Eigentümer gesucht, die leerstehende Wohnungen zu sozialverträglichen Preisen vermieten. Durch die Pandemie sind die Anträge auf Wohngeld stark angestiegen. Betroffen sind zum Beispiel Menschen in Kurzarbeit und speziell aus der Gastronomie.

Zuständig für die offene Sozialarbeit ist Ngan Pham. Die junge Sozialarbeiterin bietet ihre psychosoziale Beratung im Büro an, sie besucht ihre Klienten aber auch außer Haus. „Dies ist nun durch Corona fast zum Erliegen gekommen“, bedauert sie.

Stellvertretend für die Schulsozialarbeiter stellte Udo Heidrich vom Kurpfalz-Gymnasium seine Aufgaben vor, die gerade derzeit schwer umzusetzen sind. Grund sind die Corona-Bedingungen. „Als die Vorschriften zu Corona erlassen wurden, war der erste Gedanke: Schüler, Eltern und Lehrkäfte digital zu vernetzen. Das war eine gute und sichere Lösung“, findet er: „Das erhält den engen Kontakt zur Schule.“

