Klassenzimmer im Freien eröffnet

Das Schulfest des Kurpfalz-Gymnasiums-Schriesheim (KGS) beinhaltete dieses Jahr einige ganz besondere Höhepunkte. Gleich nach der kurzen Ansprache des Schulleiters, Herr Sollors, hatte dieser nämlich die „Ehre, das Band durchzuschneiden“ und somit das kürzlich fertiggestellte Klassenzimmer im Freien zu eröffnen. Damit ist das seit 2016 laufende Koobo Projekt (Kooperative Berufsorientierung) beendet, welches nicht nur ein „Outdoor-Klassenzimmer“, sondern auch einen ganzen Spielplatz und einige Sitzgelegenheiten umfasst. Dabei ging es vordergründlich darum, den Schülern aus den neunten Klassen, die an diesem Projekt mit voller Tatkraft mitwirken durften, einen Einblick in das handwerkliche Arbeiten zu verschaffen. Finanziert wurde das Ganze durch großzügige Spendengelder der Stadt Schriesheim, aber auch durch die Schüler selbst, die bei zwei Sponsorenläufen ebenfalls eine beträchtliche Summe für das Projekt hinzugewannen.

Ein weiterer Programmpunkt innerhalb der Festlichkeiten stellte das Schüler-vs.-Lehrer-Quiz dar. In diesem konnten sich Schüler der Oberstufe mit ihren Fachlehrern in einem allgemeinbildenden Wissensduell messen. Auch mangelte es dem Nachmittag nicht an Danksagungen. „Die Vorbereitungen zum diesjährigen Schulfest waren super schön“, äußerte sich Herr Sollors in seiner Ansprache und hebt dabei auch besonders hervor, wie viele Schüler bei der Organisation und Umsetzung fleißig mitgewirkt haben. Der erste Vorsitzende des Elternbeirats, Patrick Schmidt-Kühnle, lobte anschließend auch das KGS selbst. „Die Schule leistet einen ganz wichtigen Beitrag zum kulturellen Angebot in Schriesheim“, äußerte er sich und richtete dabei seinen Dank auch an das gesamte Kollegium. Weiterhin wurden noch die neuen Schülersprecher vorgestellt.

Big-Band zum Abschluss

Hauptattraktion des Schulfestes waren aber wie jedes Jahr die zahlreichen Vorstellungen der Projekte, an denen die Schüler im Rahmen der Projekttage in der letzten Woche teilgenommen hatten. Für die knapp 800 Schüler des Kurpfalz-Gymnasiums wurden dieses Jahr etwa 50 Projekte geboten, die von „Mountainbike fahren“ bis „Handlettering“ – der Kunst, des schönen Schreibens – so ziemlich alles abdeckten, sodass für jeden ein interessantes Angebot dabei war. Präsentiert wurden diese Projekte dann auf zahlreichen Stellwänden, durch das Ausstellen von Bildern aber auch von diversen weiteren künstlerischen Arbeiten.