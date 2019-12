Kleine Hilfe vor dem Fest

Spende: Christiane Haase (v.l.), Christine Söllner, Hansjörg Höfer. © Gregor

Mit einer Spende von 620 Euro hat die CDU Schriesheim kurz vor Weihnachten das Sozialamt der Stadt bedacht. „Essen mit Freunden in einer geselligen Atmosphäre und dabei etwas Gutes tun“, so fasste Bürgermeister Hansjörg Höfer die Aktion zusammen. Die Vorsitzende der Frauenunion, Christiane Haase, überreichte die Finanzspritze an die Leiterin des Sozialamtes, Christine Söllner. Die Spende setzt sich aus 350 Euro für den städtischen Sozialfonds und 27 Schriesheimer Strahlern je zehn Euro zusammen. Christiane Haase bedauerte den in diesem Jahr geringeren Betrag: „Leider gab es in diesem Jahr im Schwimmbad keinen Weihnachtsmarkt, und einen Stand im Weihnachtsdorf zu ergattern, grenzt schon an ein kleines Wunder.“ Das Geld sei diesmal ausschließlich während des traditionellen Martinsgansessens gesammelt worden.

Waren im vergangenen Jahr noch knapp 20 Prozent der Menschen von Armut betroffen, so sei die Quote in diesem Jahr weiter angestiegen. Das werde sich auch noch im kommenden Jahr nicht ändern, prognostizierte die Leiterin des Sozialamtes. Schuld seien unter anderem die steigenden Mieten und die Nebenkosten, die mittlerweile zu einer zweiten Miete geworden seien: „Besonders von Armut betroffen sind ältere Frauen, Alleinerziehende aber auch Selbstständige.“

Söllner erzählte vom Schicksal einer 50-Jährigen, das ihr sehr ans Herz gehe. Gearbeitet habe sie in der Selbstständigkeit, jetzt sei sie schwer an Krebs erkrankt. Da sie keinen Anspruch auf Unterstützung wegen Erwerbslosigkeit habe, friste sie ihr Leben mit Sozialhilfe. „Sie ist kaum finanziell in der Lage, Medikamente zu kaufen.“ Während mit dem Sozialfonds unbürokratisch geholfen werden könne, seien die Schriesheimer Strahler als Einkaufswährung beliebt. Menschen in Not können diese zum Einkaufen im Ort nutzen, ohne als Sozialhilfeempfänger erkennbar zu sein. greg

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.12.2019