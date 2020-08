Kleines Festival

Trotz Corona steht der Kulturkreis Schriesheim (KKS) vor einem ereignisreichen Wochenende. Das dreitägige „Festival“ richtet sich an Freunde von Rock, Pop und Soul ebenso wie an Anhänger der klassischen Oper oder der Liedermacherkunst. Alle drei Konzerte am 28., 29. und 30. August finden vor dem Zehntkeller im unteren Schulhof statt, die Zahl der Besucher ist auf 250 beschränkt.

Gestartet werden die Schriesheimer Musiktage am Freitag, 28. August, mit einem Konzert der Liedermacher Engin, Ultramaryn und Lampe. Beginn ist um 20.30 Uhr. Engin ist für die Schriesheimer kein Unbekannter. Er hatte bereits beim Poetry-Slam-Abend auf der Strahlenburg sein Publikum mit frechen Liedern wie „Ich glaub, ich bleib heut liegen, ich mach heut blau“ begeistert und in Stimmung gebracht. Gespannt kann man auch auf Lampe sein, der einen Song auf den „Corona-Wahnsinn“ geschrieben hat.

Der Samstag, 29. August, gehört den Freunden der Oper. Mezzosopranistin Shachar Lavi und Bariton Ilya Lapich, beide Sänger am Nationaltheater Mannheim, werden am Klavier von Pianist Matteo Pirola begleitet. Los geht es um 20 Uhr.

Mit Latin, Rock, Pop, Soul und Jazz wird die Band Lightshy am Sonntag, 30. August, den Schriesheimer Musiktagen einen rasanten und schwungvollen Abschluss bescheren. Beginn dieser Matinee ist um 12 Uhr. Für alle drei Veranstaltungen gibt es Karten nur im Vorverkauf. greg

Info: Vorverkauf online: www.kk-schriesheim.de

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.08.2020