Knappe Gemeinderatsmehrheit will einen Bestattungswald

Als erste Gemeinde in der Region will Schriesheim einen Bestattungswald ermöglichen. Mit der denkbar knappen Mehrheit von 13 zu elf Stimmen beauftragt der Gemeinderat in seiner Sitzung gestern Abend die Verwaltung, eine Kostenkalkulation für eine solche Einrichtung zu erarbeiten, eine kommunale Trägerschaft zu prüfen, aber auch Verhandlungen mit privaten Anbietern zu führen.

Neuerlicher Anlass für das Thema, das in Schriesheim bereits seit mehr als zwei Jahren diskutiert wird, ist ein gemeinsamer Antrag von Grüner Liste, SPD und FDP „mit dem Ziel der Realisierung eines Bestattungswaldes“. In der Anlage befindet sich ein Angebot der Firma Friedwald, wonach ein solcher Betrieb für die Stadt kostenneutral wäre.

Ort der Einrichtung soll das Gewann „Wäldchen“ zwischen der Kernstadt und dem Ortsteil Altenbach sein. Nach Angaben der Initiatoren wären die Grabstätten durch Tafeln an den Bäumen gekennzeichnet; grabähnliche Verzierungen gäbe es nicht. Das Gelände würde nicht eingezäunt werden, die Wege blieben für Wanderer begehbar.

„Das ist ein Thema, das viele Menschen bewegt“, argumentiert Christian Wolf: „Dafür gibt es einen großen Bedarf“, betont der Fraktionschef der Grünen Liste unter Hinweis darauf, dass sich Schriesheimer bereits in bestehenden Einrichtungen in Dudenhofen oder Bad Dürkheim eingekauft hätten. Die Einrichtungen dort zeigen nach Ansicht von Wolf, dass die Auslastung und damit der Kostendeckungsgrad des städtischen Friedhofs nicht abnehme.

„Keine Konkurrenz zu Friedhof“

„Der Bestattungswald soll keine Konkurrenz zum städtischen Friedhof sein, sondern eine Bereicherung des Angebots für Bestattungen“, versichert auch SPD-Fraktionschef Sebastian Cuny.

„Für uns ist keineswegs gesichert, dass auf die Stadt keine Kosten zukommen“, warnt dagegen CDU-Fraktionschef Michael Mittelstädt. Damit lässt er die Möglichkeit einer späteren Zustimmung offen, „wenn feststeht, dass es für die Stadt keinerlei finanzielle Risiken gibt.“

Entschiedener fällt die Ablehnung der Freien Wähler aus. „Ich bin erstaunt, dass dieses Thema immer wieder auftaucht“, erklärt deren Stadträtin Jutta Becker. Sie kritisiert die „Hartnäckigkeit der Firma und die mancher Kollegen, die deren Einschätzung Glauben schenken.“

Warnung vor finanziellen Risiken

Nach Beckers Ansicht sei eine Pachtdauer von 99 Jahren bei solch einem Projekt finanziell unkalkulierbar. Der Jagd- und Forstbetrieb sowie die Freizeitnutzung wären eingeschränkt. Zudem sei die Einrichtung unnötig, da auf den kommunalen Friedhöfen bereits alternative Bestattungsmöglichkeiten bestünden.

„Schauen Sie sich die Leerflächen an, die es schon heute auf unserem Friedhof gibt“, mahnt der Fraktionschef der Freien Wähler, Heinz Kimmel: „Viele, die hier reden, wissen gar nicht, was auf unseren Friedhöfen los ist.“ „Schon heute liegt der Kostendeckungsgrad dort bei nur 50 Prozent“, ergänzt der Ortsvorsteher von Altenbach, Herbert Kraus: „Bei einem Bestattungswald wird er sich massiv verschlechtern.“

In der Schlussabstimmung erhält der Antrag von Grüner Liste, SPD und FDP alle 13 Stimmen dieser Fraktionen (abzüglich von FDP-Rat Wolfgang Renkenberger, der fehlt). Dagegen votieren ebenso geschlossen sechs Räte der Freien Wähler und fünf der CDU. Bürgermeister Hansjörg Höfer, der als Gegner eines Bestattungswaldes gilt, enthält sich.

Zu Beginn der Sitzung vollzieht sich ein personeller Wechsel: Nach 25 Jahren im Gremium wird Stadtrat Wolfgang Metzger (Freie Wähler) verabschiedet. Als Nachfolgerin wird Nadja Lamprecht verpflichtet, deren Vater Friedrich Ewald viele Jahre Stadtrat und Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler war.

Im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung gibt die erste Vize-Bürgermeisterin Barbara Schenk-Zitsch (Grüne) überraschend bekannt, bei der anstehenden Neuwahl im Mai nicht mehr für den Gemeinderat zu kandidieren (ausführlicher Bericht folgt).

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018