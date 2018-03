Knappe Mehrheit für eine Sanierung

Anzeige

Das Kurpfalz-Gymnasium in Schriesheim soll bis Ende 2022 für rund 32 Millionen Euro saniert werden. Diesen Grundsatzbeschluss hat der Gemeinderat gestern Abend mit 14 Stimmen bei zwölf Gegenstimmen gefasst. Dafür votierten neben Bürgermeister Hansjörg Höfer die CDU, die SPD und der FDP-Stadtrat sowie je ein Vertreter von Grünen und Freien Wählern. Der Rest der beiden Fraktionen lehnte ab. Die Stadt rechnet mit Zuschüssen von zwölf Millionen Euro, 20 Millionen muss sie selbst aufbringen.

Der Abstimmung vorausgegangen war eine knapp zweistündige, von Sachlichkeit und gegenseitigem Respekt geprägte Aussprache. „Für uns alle ist das eine Entscheidung mit sehr hoher Tragweite“, sagte Bürgermeister Hansjörg Höfer eingangs. Mit dem seit Jahren andauernden Schulprozess habe Schriesheim selbst dazu beigetragen, dass der Bund ein neues Förderprogramm auflege. Nun könne die Stadt diese Chance nutzen. „Wir wollen dieses Mammutprojekt schultern“, betonte Höfer und warb für einen positiven Grundsatzbeschluss.

Eine zweite Chance

Hauptamtsleiter Schmitt erinnerte daran, dass Mitte der 2000er Jahre bereits eine ähnliche Chance bestanden habe. Damals sei vom Gemeinderat eine Ganztagsschule am Gymnasium beschlossen, von der Schule aber abgelehnt worden: „Deshalb haben wir ein ganzes Jahrzehnt länger von der Hand in den Mund gelebt.“ Nun bestehe erneut die Chance, die Sanierung in Angriff zu nehmen. „Wenn wir jetzt den Antrag nicht stellen, müssen wir uns von der Sanierung verabschieden“, mahnte Schmitt und fügte hinzu: „Wir müssen einfach zugreifen, wenn wir das Gymnasium in Ordnung bringen wollen.“