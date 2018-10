Knatternde Motoren im Dorf

Ursenbach hat einen Weltmeister, ein eigenes Lied und jetzt auch noch ein Buch über das dörfliche Leben. Ortsvorsteherin Rosemarie Edelmann stellte zur Ursenbacher Kerwe die Neuauflage von Walter Haeblers „Mein Dorf zwischen den Wäldern“ vor, dessen Untertitel „Blind geworden und Lehrer geblieben“ schon etwas verrät über das Leben des Dorfschullehrers und seine Erlebnisse mit den Menschen im Odenwalddorf, das damals noch Ursbronnen hieß. Von 1924 bis 1936 war er nicht nur Lehrer, sondern hatte auch noch die Aufgabe, zu vorgerückter Stunde die drei Straßenlampen auszuschalten. In ihrer Lesung entführte Ortschaftsrätin Inge Pfrang in das damalige Dorfleben: Weil es noch keine Wasserleitung gab, holten die Kinder vor Schulbeginn Wasser aus dem Brunnen und schleppten es in die Lehrerwohnung. In einem anderen Kapitel erzählt Haebler die Exkursion mit seinen Schülern in die Weltstadt Frankfurt. „Wer das Buch liest, taucht in eine andere Welt ein, in die Welt der eigenen Kindheit“, so Bürgermeister Hansjörg Höfer. DasWerk zeige aber auch, dass zu keiner Zeit die Menschen im Ort hinterm Mond gelebt hätten. Neu aufgelegt wurden die Memoiren jetzt vom Ortschaftsrat, Haeblers Erben traten dafür ihre Urheberrechte ab; nun ist der Band im Buchhandel und in den Verwaltungsstellen zu haben.

Gestern ging es weiter mit dem „Traktortreffen“, lag Benzingeruch von vielen historischen Traktoren in der Luft: Die Besitzer der schön gepflegten Schätzchen trafen sich entweder bei Organisator Wilhelm Körbel in Altenbach oder tuckerten in Eigenregie ins Dorf, wo sie bereits von vielen Schaulustigen mit Begeisterung empfangen wurden. Es machte Spaß, die Kolosse zu bestaunen und sich von den Besitzern die Technik erklären zu lassen. Zu sehen gab es einige Sahnestückchen, darunter einen „Fahr“ aus dem Jahr 1940, der noch mit einer Handkurbel angetrieben wurde. Die Zahl der historischen Maschinen wurde auf 50 geschätzt.

Gut belagert waren gegen Mittag auch der Imbisswagen und der Getränkeausschank, wo sich lange Schlangenhungriger Besucher bildeten. Selbst wenn das Oldtimer-Treffen ein schwerlich zu toppendes Highlight war, gab es am Rande auch Neuigkeiten über die Kerwe-Organisatoren, den Sängerchor, zu erfahren. So hat die „chorleiterfreie“ Zeit mittlerweile ein glückliches Ende gefunden: Seit Dezember ist der koreanische Sänger und Kirchenmusiker Jun Won Lee neuer Dirigent des Ensembles; Vorsitzender Wolfgang Blochin schwärmte:„Wir sind darüber sehr glücklich, und er ist ein fantastischer Chorleiter.“ greg

