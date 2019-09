Knochenarbeit für den guten Zweck

„Es gibt viel zu tun, packen wir es an“, sagten sich am Samstag 20 Mitarbeiter der Volksbank Kurpfalz und schenkten ihre Freizeit dem Talhof. Es war das 13. Mal, dass Volksbankmitarbeiter ihre Hemdsärmel hochkrempelten und für einige Stunden eine für sie ungewohnt anstrengende körperliche Arbeit verrichteten. Sie betätigten sich an Garten-, Maurer-, Maler-, und Abbrucharbeiten und offenbarten damit ungeahnte Fähigkeiten, die den Leiter des Talhofs, Günther Förster, immer wieder aufs Neue erstaunen lassen. „Gemeinsam gewinnen“, nennt sich die Aktion, die seit 2006 einmal im Jahr durchgeführt wird.

Mähen, schneiden, schleppen

Zwei Aufgabengebiete waren an diesem Samstag zu bewältigen. Eine Gruppe machte sich an den Grünschnitt. Hecken wurden zurückgeschnitten und Grünflächen gemäht. Zu diesem Zweck lieh der benachbarte Mühlenhof seinen Profi-Häcksler. Die andere Gruppe war dafür zuständig, den Bauschutt mittels Schubkarren von einem Ende des Talhofs über einen schmalen Steg über den Kanzelbach bis hin zur Rückseite des Hauses zum Speisesaal zu transportieren. Dort, wo einmal eine Terrasse entstehen soll, wurde die Fuhre ausgeleert.

Talhof-Leiter Förster berichtete, dass die Bewohner nach der Renovierung des Hauses den Wunsch äußerten, dem Speisesaal eine Terrasse anzuschließen. „Dann können sie mit ihrem Essenstablett auf die Terrasse gehen“, erklärte Förster die Baumaßnahme. Weiter erläuterte er, dass der Bauschutt als eine Art Füllmaterial für den Untergrund dienen soll. „Bei unseren Bautätigkeiten fällt immer viel Bauschutt an, und den zu entsorgen, das kostet auch Geld“, führte er aus.

„Diese Arbeit geht ganz schön in die Knochen“, lachte Lukas Bell, der bereits als Azubi jedes Jahr bei der Aktion mitgemacht hatte und an diesem Samstag zum dritten Mal dabei war. Er nannte es ein gutes Projekt, das er gerne auch unterstütze. Dem schlossen sich seine Kollegen an, wie auch die Auszubildende Fabienne Röger: „Es macht Spaß, auch wenn es mächtig in die Knochen geht.“

Doch mit dem Schuttauffüllen ist es noch lange nicht getan. „Als Belag wird die Terrasse mit einem Holzkunststoffimitat ausgelegt und dieses soll über 30 Jahre halten“, informierte Förster. Und da sich die Kosten auf rund 15 000 Euro belaufen sollen, wird die Fertigstellung der Terrasse noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

