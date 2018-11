„Koalition besser als ihr Ruf“

Welch ein Jahr für die Union! Zwei deftige Wahlniederlagen in Bayern und Hessen, gegen Ende aber auf Grund des parteiinternen Wettbewerbs um den CDU-Bundesvorsitz eine Dynamik, die sowohl die eigene Mitgliedschaft als auch die interessierte Öffentlichkeit in Erstaunen versetzt. Reichlich Gesprächsstoff also für den traditionellen Jahresabschluss der CDU Schriesheim im Rahmen eines verspäteten Martinsgansessens in der Weinstube Müller.

Zu solch einem Anlass kommen auch die Repräsentanten des Wahlkreises in den übergeordenten Parlamenten gerne nach Schriesheim: Karl Lamers aus dem Bundestag und Julia Philippi aus dem Landtag. Beide halten sich jedoch mit einer Positionierung zu einem der drei Bewerber für die CDU-Spitze zurück; für das Amt geeignet seien alle drei, heißt nahezu gleichlautend die Sprachregelung der Abgeordneten.

Haushalt ohne Schulden

Lieber berichten beide von ihrer Arbeit im Parlament, vor allem den Erfolgen in der Wirtschaftspolitik: Julia Philippi über den jüngsten Landeshaushalt, der für die Kommunen wie Schriesheim weitere Erleichtungen bringe, Karl Lamers über den Bundesetat, der zum fünften Mal in Folge ohne neue Schulden auskommt.

Doch natürlich widmet sich der Außen- und Sicherheitspolitiker auch seinem Fachgebiet. „Ausrüstung statt Aufrüstung“ lautet hierbei sein Motto. Insgesamt stellt er fest: „Die Große Koalition ist besser als ihr ramponierter Ruf.“ Die schlechte Lage der Sozialdemokratie stößt bei ihm auf keine Schadenfreude. Wenn eine so traditionsreiche Partei wie die SPD so schlecht dastehe, sei das nicht gut für die Demokratie an sich.

Mitglieder sichern Überleben

Dass es in einer Zeit, in der es einer Partei schlecht geht, vor allem die Mitglieder sind, die ihr das Überleben sichern, das macht die neue Ortsverbandsvorsitzende Christiane Haase deutlich. Anlass bildet die Jubilarehrung zweier langjähriger Mitglieder: Eugen Fallmann für 55 und Hans Jörg Mittelstädt für 40 Jahre.

Mittelstädt trat 1978 in die Partei ein. Wenn es Plakate aufzuhängen gilt, dann ist auf ihn auch in vorgerücktem Alter noch immer Verlass. In seiner Familie hat Kommunalpolitik im Allgemeinen und Engagement für die CDU im Speziellen eben Tradition: Seine Frau Renate war mehrere Jahre lang Mitglied des Gemeinderates, sein Sohn Michael ist dort aktuell Chef der CDU-Fraktion sowie Vize-Bürgermeister.

Eugen Fallmann ist zwar vor allem durch sein kulturelles Engagement bekannt – als „Jazz-Bischof“ und Aktiver im Kulturkreis seit dessen Gründung. Doch er ist auch ein politischer Mensch. Mehrmals kandidierte er für den Gemeinderat – bewusst auf hinteren Plätzen.

Warum er 1963 zu den Schwarzen und nicht zu den Roten stieß, das hatte, wie er jetzt bei dieser Gelegenheit enthüllt, einen einzigen Grund: „Die JU‘ler hatten in ihren Reihen die hübscheren jungen Damen.“

