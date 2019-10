Koch und Binder jetzt Vorsitzende

Die personellen Veränderungen bei der Schriesheimer Jungen Union (JU) kündigten sich schon im Vorfeld der Jahreshauptversammlung an. Die bisher amtierende Vorsitzende Julia Wehrle konnte das Amt wegen ihres Umzugs nach Hirschberg nicht mehr ausüben, weshalb sich die Mitglieder auf die Suche nach einem Nachfolger machten.

Auch Alexander Noak schied aus dem Vorstand aus, in seinem Fall war allerdings das Erreichen der Altersgrenze der Grund. Bei ihrer Tagung wählte der Unions-Nachwuchs unter Leitung von Stadtverbandsvorsitzender Christiane Haase dann gleich zwei neue Vorsitzende: Sophie Koch und Niklas Binder bilden jetzt die Doppelspitze im Ortsverband.

Koch ist seit der Kommunalwahl im Mai CDU-Stadträtin; ihr Mitstreiter Binder sammelte, wie übrigens auch Koch, erste kommunalpolitische Erfahrungen als Jugendgemeinderat.

„Wir wollen unsere Erfahrungen nutzen“, so die zwei frisch Gewählten, „um gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern Ideen für ein lebenswertes Schriesheim zu entwickeln.“ Schon ihre Amtsvorgänger setzten eine lange gepflegte Tradition fort, die auch in Zukunft aufrechterhalten soll: So sollen auch weiterhin Vorträge und regelmäßig stattfindende Stammtische zum festen Programm gehören, erklärten die Vorsitzenden.

Bei den Wahlen änderte sich auch sonst einiges im Vorstand: der bisherige Zweite Vorsitzende Hermann Morast wurde zum neuen Finanzreferenten gewählt, Finn Oestringer wurde Schriftführer und Pressereferent, Lisa Hartmann und Tobias Wagner wählte die Versammlung zu Beisitzern. Zu Kassenprüfern wurden zwei weitere CDU-Stadträtinnen gewählt, Haase und Andrea Diehl. stk

