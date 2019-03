„Kola“ ist das beste Pferd im Stall

Der Schriesheimer Reit- und Fahrverein befindet sich weiter auf einem Höhenflug, und das nicht allein wegen seiner sportlichen Erfolge. Auch die Mitgliederzahl wächst stetig. Waren es 2017 134 Mitglieder, so zählte der Verein Ende 2018 156 Mitglieder, und zu Beginn des neuen Jahres waren es schon 162 Mitglieder, davon 78 unter 18 Jahren.

Im zurückliegenden Jahr konnten elf Mädels die Sichtungsprüfungen zum Deutschen Voltigierpokal für sich entscheiden und holten für den Verein die Silbermedaille.

Bronzemedaille gewonnen

„Das ist bislang der größte Erfolg in unserer jungen Voltigier-Geschichte“, freute sich die Vorsitzende Klaudia Türk und sprach den jungen Sportlern Dank und Anerkennung aus. Ein weiterer nicht minder großer Erfolg war die Teilnahme an der Nordbadischen Meisterschaft, wo die jungen Voltigiererinnen mit ihrer Kür die Bronzemedaille gewannen. Das erste Highlight des neuen Jahres steht auch schon bald bevor: Anfang April wird auf der Anlage ein Voltigierturnier veranstaltet, zu dem sich bereits 66 Gruppen, 55 Einzelvoltigierer und zehn Doppelpaare angemeldet haben. Es werden etwa 600 Teilnehmer erwartet, von denen einige eine Anreise von 300 Kilometern haben. Es gab aber auch Auszeichnungen für „Kola“ als bestes Pferd aller L-Gruppen in ganz Deutschland.

Mit vier Jahren war es in den Reit- und Fahrverein gekommen. Für seine Ruhe und sprichwörtliche Gelassenheit wurde „Kola“ viermal mit der goldenen Schleife ausgezeichnet.

Im zurückliegenden Jahr baute man auch tüchtig in und um die Reithalle. Der untere Küchenbereich konnte neu gestaltet werden, der Umbau des oberen steht noch aus. Zudem installierte der Verein eine Bewässerungsanlage in der Halle und im Außenbereich. Aus Sicherheitsgründen wurde eine Außenbeleuchtung im Hallen- und Stallbereich angebracht, zudem die Sattelkammern gestrichen und eine Decke eingezogen.

Für ihren Einsatz dankte die Vorsitzende allen freiwilligen Helfern. „Unsere Anlage ist jetzt in einem Top-Zustand“, fasste sie zusammen. Neu gewählt wurde der zweite Vorstand. Da Lena Handschuh sich nicht mehr zur Wiederwahl stellte, kandidierte die Schriftführerin Cornelia Schmidt für das Amt der Stellvertreterin, und ihr Amt übernimmt Daniela Fischer. greg

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.03.2019