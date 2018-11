Kombination aus Urnengräbern und Baumbestattungen möglich

Der Ortschaftsrat Altenbach hat sich einstimmig für eine neue Form der Grabgestaltung auf dem Friedhof dieses Schriesheimer Stadtteils ausgesprochen. Für deren Umsetzung forderte er die Stadtverwaltung auf, 20 000 Euro einzuplanen.

Diesen Antrag auf eine Kombination von Urnengräbern und Baumbestattungen hatten im April 2016 die Freien Wähler gestellt. Begründet wurde er damit, dass diese dem vermehrten Wunsch nach Urnengräbern, Grabfeldern und Baumbestattungen entgegenkäme.

Kostenlose Planung

Für die Planung dieses Feldes „O“ waren ursprünglich 10 000 Euro eingeplant, doch die beauftragte BG Gärtner Karlsruhe lieferte eine kostenlose Planung ab. Ortsvorsteher Herbert Kraus berichtete, dass die ausgewiesene Fläche weitaus größer sei als anfangs geplant. „Sie beträgt 600 Quadratmeter, es sollen aber erst einmal 150 bis 200 Quadratmeter gestaltet werden“.

Hermann Pröll (Freie Wähler) begrüßte die neue Bestattungsform als „zeitgemäß“. Die Planung der BG Gärtner bezeichnete er als „gelungen“ und „durchführbar“, würden dadurch doch rund 130 Urnenbestattungen möglich werden. „Die Bestattungskultur hat sich eben geändert, und dem müssen wir auch Folge leisten“, argumentierte Pröll.

Keine Konkurrenz zum Friedwald

Wie er, so betonte auch Ortsvorsteher Herbert Kraus, diese neue Form stelle keine Konkurrenz zu dem von der Grünen Liste anvisierten Friedwald dar. Dem stimmte auch Ortschaftsrat Markus Zwaller zu und lobte. „So habe ich mir die Planung vorgestellt“.

Auch er beteuerte, dass dieses Projekt keine Konkurrenz zum Friedwald darstelle, stellte aber die Frage, ob man einen Friedwald dann überhaupt brauche. „Der Friedwald ist in privater Hand. Was aber, wenn das Unternehmen Konkurs macht, dann fallen die Kosten der Gemeinde zu“, stellte er in den Raum und warnte vor den hohen Kosten, die auf die Gemeinde zukämen. „Das Risiko ist einfach zu groß, das sollte nochmals diskutiert werden“.

Karin Malmberg-Weber (SPD) bemerkte, dass die Planung der BG Gärtner sehr gelungen sei und dem Wunsch nach einer vielfältigen Bestattungsform entspreche. Auch sie hatte bezüglich des Friedwaldes ihre Bedenken. „Ein Mensch sollte in einem geschützten Raum die letzte Ruhe finden, und dies ermöglicht nur der Friedhof“.

