Kosten für Sicherheit reißen Loch in Mathaisemarkt-Etat

Die Stadt Schriesheim erarbeitet derzeit ein neues Sicherheitskonzept für den Mathaisemarkt, das bereits im Frühjahr in Kraft treten soll. Dies kündigte Bürgermeister Hansjörg Höfer gestern Abend in der Sitzung des Marktausschusses des Gemeinderates an. „Die Menschen sollen sagen können: Hier bin ich sicher“, betonte er. Mit um die 100 000 Besuchern ist das zehntägige Fest die größte Veranstaltung der Region.

Das Sicherheitskonzept wird von einem auf derartige Fragen spezialisierten Unternehmen ausgearbeitet. Wie der neue Leiter des städtischen Ordnungsamtes, Achim Weitz, mitteilte, soll es am 27. November fertiggestellt sein. Im Anschluss wird es mit Partnern wie Polizei, Feuerwehr, Rotem Kreuz, aber auch dem Festzeltbetreiber, abgestimmt.

Ende Januar wird es dann in Form von „Betriebsanweisungen“ an alle mit dem Mathaisemarkt befassten Stellen gehen. Denn es wird bereits beim anstehenden Mathaisemarkt gelten, der vom 8. bis 17. März gefeiert wird. Die Maßnahmen betreffen alle Veranstaltungen, also etwa auch den Straßenlauf, wie Weitz auf Frage von dessen Organisator Michael Stang ausdrücklich betonte.

Angaben zum Inhalt wollte Weitz wegen der noch laufenden Beratung nicht machen. Nur so viel: „Es wird keine großen Auswirkungen auf den Ablauf des Mathaisemarktes geben“, versicherte Weitz: „Der Besucher wird davon kaum etwas merken.“

„Schon bisher sicher“

Die Neuerungen sollen laut Weitz lediglich eine „Optimierung der bisherigen Maßnahmen“ darstellen: „Der Mathaisemarkt war ja auch schon bisher sicher.“ Fest steht etwa, dass die Poller, die vor zwei Jahren erstmals an allen Zufahrtsstraßen postiert wurden, wohl auch weiterhin in Gebrauch bleiben müssen.

Die Poller wurden bislang an den zum Festplatz führenden Wegen Talstraße und Bismarckstraße aufgestellt. Sie wiegen 700 Kilogramm und sind Autofahrern von Baustellen auf Autobahnen bekannt. In der Bismarckstraße müssten die Poller am Sonntag, 10. März 2019, für den großen Festumzug der Vereine zur Seite gehoben und nach Ende des Festzuges wieder an den ursprünglichen Standort postiert werden.

Fest steht zudem schon jetzt, dass die Sicherheitsmaßnahmen zu deutlichen Steigerungen der Kosten für die Großveranstaltung führen. Für den Mathaisemarkt im Frühjahr 2018 wurde daher eigens ein Haushaltsposten „Sicherheit“ eingeführt; er betrug rund 26 000 Euro.

Laut Kirstin Fontius vom Ordnungsamt entfallen diese vor allem auf die von der Firma Silbernagel übernommenen Schilder und Absperrungen sowie auf die Erarbeitung des Sicherheitskonzeptes. „Das wird auch in den kommenden Jahren nicht weniger werden“, machte Bürgermeister Höfer klar: „Denn die Auflagen werden steigen. Und ich halte das auch für richtig.“

Defizit doppelt so hoch wie 2017

Auf Grund dieser Aufwendungen für die Sicherheit sind die Gesamtausgaben für den Mathaisemarkt in diesem Frühjahr auf rund 114 500 Euro gestiegen, das sind 25 000 Euro mehr als im Vorjahr. Angesichts von Gesamteinnahmen in Höhe von rund 70 000 Euro ergab dies ein Defizit von etwa 45 000 Euro, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr.

Damit ist dies das höchste Minus seit 2014, als der Mathaisemarkt Bestandteil der Feiern zum Stadtjubiläum „1250 Jahre Schriesheim“ war und das Defizit 62 000 Euro betrug.

Im Gremium gab es dazu dennoch nur einige Nachfragen, aber keinerlei Einwände. „Ich stelle fest, dass die Abrechnung zustimmend zur Kenntnis genommen wurde“, fasste Höfer zufrieden zusammen.

