Kostensteigerung stößt auf Kritik

„Wir haben heute 27 Millionen auf den Weg gebracht“, bilanziert Stadtkämmerer Volker Arras am Ende der Gemeinderatssitzung. Bürgermeister Hansjörg Höfer nickt: So spektakulär hat die Tagesordnung gar nicht ausgesehen, die sich letztlich als finanziell derart folgenschwer herausstellte. Der dickste Brocken ging an das Kurpfalz-Bildungszentrum (der „MM“ berichtete), doch auch an anderen Stellen waren ein paar größere Summen „auf dem Weg“.

So wurden rund 54 000 Euro für umwelttechnische Untersuchungen bewilligt, die dem Bau des neuen Hochwasserrückhaltebeckens vorausgehen; für die Sanierung in Kehlweg und Bahnhofstraße wurden Straßenbauarbeiten in Höhe von rund 330 000 Euro vergeben.

Aufträge wurden zudem für den Kindergartenneubau in der Kurpfalzstraße erteilt: Dort bewilligte der Gemeinderat eine Gesamtsumme von rund 670 000 Euro. Vergeben wurden Trockenbauarbeiten in Höhe von etwa 173 000 Euro und Schlosserarbeiten für 65 000 Euro.

429 000 Euro für Außengelände

Mehr als 429 000 Euro gibt die Stadt für das Außengelände des Kindergartens aus: Beauftragt wurde damit das Gartenbau-Unternehmen Böttinger aus Dossenheim. „Hier können am Schluss 200 Kinder spielen, aus der ,Kinderschachtel’ und dem Kindergarten Mannheimer Straße“, rechtfertigte Höfer den beachtlichen Betrag, der für Spielgeräte, Rutschen, die Außenanlagen, Parkplätze sowie einen „Spielhügel“ verwendet wird. „Mit drin“ waren allerdings nicht die Arbeiten an einem Grünstreifen, der während der Bauzeit als provisorischer Garten hergerichtet werden soll.

Nicht dieser Punkt, sondern die Auftragssumme an sich sorgte im Rat für Diskussionen: Höfer gab nämlich auf Nachfrage von Heinz Kimmel an, dass zuvor eine Kostenschätzung von 382 000 Euro vorgelegen habe. Der Fraktionschef der Freien Wähler schüttelte ungläubig den Kopf: „Wir haben in der Fraktionssprechersitzung nachgeschaut. Damals hieß es, das würde 235 000 Euro kosten.“ Die nun genannte Summe liege um 75 Prozent darüber: „Da kann etwas nicht stimmen.“

Was genau da nicht stimmte, das konnte an diesem Abend nicht geklärt werden; Höfer versicherte, die Kostenschätzung von damals habe auch Spielgeräte enthalten. Kimmel und auch sein Fraktionssprecherkollege Christian Wolf von der Grünen Liste reagierten mit Unmut.

„Bitte in Zukunft detaillierter!“, forderte ersterer, „damit man sich vorher mal damit befassen kann.“ Und Wolf monierte: „Wir haben den Wunsch schon mehrfach geäußert, in der Verwaltungsvorlage eine Kostenschätzung zu bekommen.“

