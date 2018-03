Kräfte sammeln vor dem Mathaisemarkt

Anzeige

Als Nachtisch steht eine große Vielfalt an Kuchen und Torten bereit. „Ich nehme ihn mit nach Hause“, bemerkt ein Gast und lässt sich Stück um Stück einpacken, so dass die noch Wartenden schon Sorge haben, für sie bliebe nichts mehr übrig.

Vorsitzender Daniel Schneegaß begrüßt die Gäste, allen voran Georg Wackers Nachfolgerin als Landtagsabgeordnete dieses Wahlkreises, Julia Philippi. „Ich freue mich, dass die Veranstaltung auch in diesem Jahr so gut angenommen wird“, betont er und dankt dafür den vielen fleißigen Helfern, die postwendend ihren verdienten Applaus verbuchen können.

„Wir haben 200 bis 250 Portionen vorbereitet“, schätzt Paul Stang, der an diesem Sonntag definitiv das letzte Mal am Kessel steht. „Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören und die Organisation in jüngere Hände legen“, begründet er, kann er doch zufrieden Bilanz ziehen: „Von Jahr zu Jahr hat die Veranstaltung immer mehr Freunde gewonnen.“

Und sein Blick geht zurück: „Schon bald nach Gründung der Veranstaltung mussten wir darüber nachdenken, in größere Räumlichkeiten zu ziehen.“ Der inzwischen verstorbene Ludwig Jäck bot dafür seinen Heuboden an und griff damals mit seinem Freund Winfried Gnädinger auch noch zur Trompete, um die Gäste mit Stimmungs- und Volksliedern zu unterhalten – schöne Erinnerungen für die Aktiven.

Kurz nach 13 Uhr lehren sich die Tische. Nun können sich auch die Helfer selbst endlich verpflegen.

