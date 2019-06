Kraus kann auf Bestätigung hoffen

Überraschende Entwicklung bei der Besetzung des Ortsvorsteher-Amtes im Stadtteil Altenbach: Die Grüne Liste, die bei der Wahl zum Schriesheimer Gemeinderat eindeutiger Sieger, im Stadtteil Altenbach jedoch ganz knapp nur Zweiter wurde, wird keinen Kandidaten für diesen Posten aufstellen. Allerdings erhebt sie Anspruch auf den Stellvertreter. Dies teilten die neu gewählten grünen Ortschaftsräte Suzanne Epp, Heike Lukhaup und Sabine Stern jetzt in einer Presseerklärung mit.

Am 26. Mai wurden in Schriesheim nicht nur – wie überall – die Gemeinderäte neu gewählt, sondern auch die Bürgervertretungen der beiden Stadtteile Altenbach und Ursenbach, also die Ortschaftsräte. Von ihnen muss nun jeweils der Ortsvorsteher bestimmt werden.

Freie Wähler knapp am stärksten

In Altenbach haben Freie Wähler und Grüne Liste nun jeweils vier Sitze, CDU und SPD jeweils einen. Grüne Liste und Freie Wähler sind also, was ihre Sitze angeht, gleich stark. Blickt man auf das Stimmenergebnis, ergibt sich jedoch eine Reihenfolge: Die Freien Wähler liegen mit 37,9 Prozent knapp vor der Grünen Liste mit 37,3 Prozent. Allerdings relativiert sich auch dies politisch, wenn man berücksichtigt, dass die Grünen 5,7 Prozentpunkte hinzugewonnen haben, während die Freien Wähler 2,1 Punkte verloren.

Die Tatsache, wer stärkste Fraktion ist, ist entscheidend für die Besetzung des Ortsvorsteher-Postens. Traditionsgemäß wird der stärksten Fraktion das Vorschlagsrecht für den Ortsvorsteher zuerkannt. So war dies bei den bisherigen Ortsvorstehern Emil Jörder (CDU), Alfred Burkhardt (FW) und Herbert Kraus (FW).

Die Grünen sind bereit, dies – ungeachtet ihrer deutlichen Zugewinne – auch diesmal zu respektieren. „Wir müssen akzeptieren, dass die Freien Wähler mit einem kleinen Vorsprung von 0,6 Prozent aus der Wahl hervorgegangen sind“, erklären sie in ihrer Pressemitteilung: „Daher liegt nach unserem Verständnis das Vorschlagsrecht für den Ortsvorsteher bei den Freien Wählern, und deshalb werden wir keinen eigenen Kandidaten aufstellen.“

Und dies, obwohl die Grünen ihren Vormann Christian Wolf für den „kompetenteren und durchsetzungsfähigeren Ortsvorsteher“ halten, wie sie in ihrer Presseerklärung formulieren. Ihr Argument: Wolf sei auch Mitglied im Schriesheimer Gemeinderat, Kraus jedoch habe dort keinen Sitz „und deshalb auch weniger Einfluss“, wie sie glauben: „Den braucht der Ortsvorsteher aber, denn die Entscheidungen – auch für Altenbach – werden im Gemeinderat getroffen. Der Ortschaftsrat kann nur Empfehlungen aussprechen.“

Zudem äußern die Grünen Unzufriedenheit mit der Amtsführung des Ortsvorstehers. „Vor der Ortschaftsratswahl hatten wir den Eindruck, dass es eine Wechselstimmung in Altenbach gibt“, betonen die neu gewählten grünen Ortschaftsräte. Allerdings wurde Kraus auch diesmal mit weitem Abstand Stimmenkönig.

Neben dem Verzicht auf das Amt des Ortsvorstehers erklären die Grünen ihren Anspruch auf den Stellvertreter-Posten, den bislang Karl Reidinger (CDU) innehat. Angesichts des deutlichen Abstandes zwischen den Grünen (37,3 Prozent) und der CDU (14 Prozent) „obliegt“ dieser den Grünen, argumentieren diese.

Abgesehen davon, wer Ortsvorsteher wird, „hoffen und wünschen wir uns eine bessere Zusammenarbeit der Fraktionen“, betonen die Grünen: „Auch da kommt dem Ortsvorsteher eine besondere Bedeutung zu.“ Er müsse „die Kompetenz besitzen, zu moderieren, zu verbinden und nicht zu polarisieren“.

Am Dienstag, 25. Juni, 19 Uhr, tritt der neue Ortschaftsrat Altenbach öffentlich zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Seine erste Aufgabe wird die Wahl des Ortsvorstehers und seines Stellvertreters.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.06.2019