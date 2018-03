Kreisversammlung der Grünen

Anzeige

Die aktuelle Debatte über Luftreinhaltung, Gesundheitsschutz und die Zukunft des Autofahrens ist Thema der Kreismitgliederversammlung der Grünen, die heute um 20 Uhr, im „Goldenen Hirsch“ beginnt. Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts herrscht endlich Rechtssicherheit. Das Land muss den Luftreinhalteplan fortschreiben und umsetzen sowie ein Konzept für wirkungsvolle Umweltzonen erarbeiten, so dass Schadstoffgrenzwerte so schnell wie möglich eingehalten werden. Entscheidend ist aber jetzt die neue Bundesregierung am Zug: Sie muss mit einer einheitlichen bundesweiten Plaketten-Regelung verhindern, dass ein Wirrwarr an unterschiedlichsten Fahrverboten entsteht. Im Land gilt: Die Grünen wollen einen Schub für mehr Bus, Bahn und E-Mobilität. Wie das gehen kann, darüber wollen sie heute im Goldenen Hirsch diskutieren. red