Krippenplätze künftig online vormerken

Für alle Beteiligten soll es einfacher werden: für die Erziehenden, ihren Kleinkindern einen Betreuungsplatz zu organisieren, für die Träger und die Stadt, den stets genauen Überblick über den aktuellen Bedarf zu haben. Aus diesem Grund erfolgt die Anmeldung für Krippenplätze in Schriesheim ab 1. Dezember zentral und online – ein Pilotprojekt für Gemeinden dieser Größe in der Region.

„Bisher haben die fünf verschiedenen Träger auch fünf verschiedene Wartelisten geführt“, erläutert der bei der Stadt für Kinderbetreuung zuständige stellvertretende Hauptamtsleiter Robert Eszterle. Mehrfachvormerkungen waren vorprogrammiert – mit allen Problemen für die Träger und die Stadt.

Folge eines „Baby-Booms“

Ab 1. Dezember wird diese Vormerkung daher zentralisiert und kanalisiert – online über die Internetseite der Stadt Schriesheim. Dort erhalten Eltern auch Informationen über das mittlerweile stark differenzierte Betreuungsangebot und über die Kosten. Die Zuteilung des Platzes erfolgt aber nach wie vor über die Träger.

Die neue Regelung ist auf Grund der Rahmenbedingungen notwendig. „Schriesheim erfährt derzeit einen Baby-Boom“, berichtet Bürgermeister Hansjörg Höfer: „20 Prozent mehr Geburten als im Vorjahr.“ Auch bei der Bereitstellung der Krippenplätze ist Schriesheim führend: 172 bieten die fünf Freien Träger an. 14 Plätze sind derzeit sogar unbesetzt. Damit gibt es also ein Überangebot und auch Wahlfreiheit. „Aber das kann sich schnell wieder ändern“, warnt Eszterle davor, mit den Anstrengungen nachzulassen.

Denn im Unterschied zur Kindergartenversorgung, die in Schriesheim – historisch bedingt – alleine von der Kommune organisiert wird (kirchliche Kindergärten gibt es hier nicht), unterhält die Stadt keine eigenen Krippenplätze. Dies erledigen fünf private Träger: Tausendfüßler, Postillion, Purzelzwerge, AWO, Stockhausen und Tagesmütter. Das wiederum bedingt ein sehr hohes Maß an Abstimmung – daher die jetzige Neuerung, die bisher lediglich Großstädte kennen und die für Kommunen dieser Größe in der Gegend Neuland ist. „Damit sind wir führend in der Region“, erklärt Eszterle: „Aber das sind wir in Sachen Kinderbetreuung ja immer“, lacht er unter Hinweis auf die erste Krippe 2002.

So intensiv Schriesheim sich dieses Themas annimmt, so skeptisch sind die kommunalen Praktiker gegenüber Neuerungen von Seiten des Bundes. So etwa dem Gute-Kita-Gesetz, dessen Entwurf auch einkommensabhängige Gebühren vorsehe.

„Das wird ein immenser bürokratischer Aufwand“, ahnt Eszterle. Einkommensabhängige Gebühren bedeuten nämlich, das aktuelle Einkommen der Erziehenden auch jährlich zu überprüfen – für kleine Einrichtungen kaum machbar.

Auch das vom neuen SPD-Landesvorsitzenden Andreas Stoch angekündigte Bürgerbegehren für Gebührenfreiheit sieht Höfer kritisch: „Wer zahlt den Einnahmeausfall der Kommunen?“ Bislang nämlich tragen das Land 68 Prozent, die Eltern 20 Prozent und den Rest die Kommunen – in Schriesheim bereits jetzt gut zwei Millionen Euro. Doch Höfer macht sich keine Illusionen: „Das wird kommen. Denn es ist populär.“

