Kritik an Festzug-Motto

Der nächste Mathaisemarkt steht vor der Tür. Und allmählich fangen die Köpfe der Schriesheimer Vereine an zu rauchen, wenn es darum geht, das für den Festumzug vorgegebene Motto umzusetzen. „Wir sind mit der Umsetzung noch nicht allzu weit vorgedrungen“, betont die Vorsitzende des Odenwaldklubs Schriesheim, Friederike Meyenschein, auf der jetzigen Hauptversammlung.

Ebenso wie die anderen Vereine, so hat auch der OWK Probleme mit dem für ihn vorgesehenen Thema „Parisser Schu und Odenwälder Fieß“. Im Prinzip finden die Mitglieder die Idee zwar gut, sehen aber Probleme mit der Umsetzung. „Sollen wir vielleicht in High Heels kilometerweit durch die Stadt laufen?“, feixt ein Mitglied. „Man könnte sich die High Heels ja über die Schultern legen“, meint ein anderer.

Schwierige Umsetzung

Und schnell entsteht eine Grundsatzdiskussion: Warum werden Themen festgesetzt, die nur schwer umzusetzen sind? Warum nicht einmal auf Themen vergangener Jahrzehnte zurückgreifen? Die Vorsitzende schwärmt von einem Umzug, den sie als ein kleines Kind auf dem Wagen erlebt hat. „Da hab‘ ich als Wäscherin stundenlang im eiskalten Wasser Wäsche geschrubbt.“

Bemerkt wird außerdem, dass nur rund ein Drittel der Zuschauer echte Schriesheimer seien und daher mit dem Dargestellten auch etwas anfangen können, während der Rest Auswärtige seien, die in den Schriesheimer Themen nicht drin seien und den hiesigen Dialekt nicht verstehen. „Wenn sich da nichts ändert, werden wir nicht mehr mitmachen“, kündigt die Vorsitzende ziemlich verärgert an.

3745 Wanderkilometer

Was im zurückliegenden Jahr auf der Agenda stand, darüber referiert Schriftführer Willi Reinig. So wurden im vergangenen Jahr 16 Wanderungen unternommen, an denen insgesamt 236 Wanderer teilnahmen. Die Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Mainz mit 49 Interessierten kam ebenfalls gut an. Die Zahl der insgesamt erwanderten Kilometer beträgt 141. Multipliziert man diese mit allen teilnehmenden Wanderern, so entsteht die stattliche Zahl von 3745 Wanderkilometern.

Durchgeführt wurde eine über 21 Kilometer lange Radtour mit 17 Teilnehmern. „Unterschätzt werden darf auch nicht die zuvor geleistete Arbeit der vielen Helfer und Wanderführer“, so Reinig. Alles im Allem schätzt er die aufgewandte Arbeit auf 750 Stunden. Den aktuellen Mitgliederstand gibt er mit 125 an.

Auch in diesem Jahr stehen wieder leichtere, aber auch anspruchsvollere Touren im Wanderkalender. Geplant sind acht Tageswanderungen wie auch Fahrten zum Trifels, ins Neckartal oder in den nördlichen Schwarzwald, um nur einige zu nennen. Die Mehrtagesfahrt geht in diesem Jahr nach Celle. greg

