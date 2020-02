Kritik an Fibernet

Zustimmung für die Mittel, die dem aktuellen Altenbacher Haushalt zufließen: Soweit herrschte Einigkeit bei der Sitzung des Ortschaftsrats. Da ist einmal die Freiwillige Feuerwehr: Für Brandbekämpfung, Fortbildung und Jugendarbeit sind 26 000 Euro, für Ausstattung wie Schränke, Spültische und PC weitere 6650 Euro eingestellt. Ortsvorsteher Herbert Kraus ergänzte, dass in diesem Budget ebenfalls die Lehrgänge für den Tunnel enthalten sind.

Für die Verwaltungsstelle sind 20 000 Euro eingeplant, für bauliche Maßnahmen im Kindergarten 25 000 Euro. Ein großer Brocken sind die Gemeindestraßen: Allein für den Birkenweg schlagen noch einmal 95 000 Euro zu Buche; für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind 69 500 Euro vorgesehen.

5000 Euro sollte die Beantragung von Fördermitteln aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum kosten, doch da kippte Bürgermeister Hansjörg Höfer Wasser in den Wein: „Stand der Dinge ist, dass wir hier Rückflussmitttel beantragen müssen.“ 10 000 Euro sind für ein Nahversorgungskonzept vorgesehen; Höfer freute sich, dass die Bürger dieses Thema selbst in die Hand nehmen wollen: „Nur gemeinsam kann das gelingen.“

Ziel müsse es ebenfalls sein, Kindern und jungen Menschen Treffpunkte zu bieten. Dazu gehörte auch ein moderner Spielplatz, für den 120 000 Euro bereitgestellt sind. Christian Wolf (GL) regte hier eine Bürgerbeteiligung an – Rolf Schwarz, der auch den Spielplatz Mozartstraße mitgeplant habe, solle dazu eingeladen werden.

Ein Plus gibt es bei der Kulturförderung, die von 800 auf 1000 Euro aufgestockt wurde. „Früher war die Kerwe immer Stiefkind, doch sie bekam von Jahr zu Jahr von der Verwaltung mehr Aufmerksamkeit“, freute sich Carsten Junghans von den Freien Wählern. Erfreulich sei ebenfalls, dass im Haushalt die Pflege des Kunstrasens mit 2000 Euro bedacht werde. Die Fläche müsse zweimal pro Jahr von einer Spezialfirma gereinigt werden, bemerkte Kraus.

„Die Stadt hat Altenbach nicht vergessen, ganz im Gegenteil“, lobte Suzanne Epp (GL). So sollen 250 000 Euro für die Erneuerung der Heizungsanlage für Verwaltungsstelle und Grundschule aufgewendet werden. Allerdings beklagte sie „die stinkende Damenumkleide“ und bat um die Beseitigung der Gerüche.

„Ein gutes Jahr für Altenbach“ nannte Karl Reidinger den Haushalt. Allerdings fand er die Zuwendung von 285 000 Euro für die Sanierung der Friedhofskapelle etwas zu hoch angesetzt und betonte: „Wir wollen doch keine Luxussanierung.“ Wichtig sei dagegen die Toilettenanlage, die auch in dem Betrag mit einbezogen wurde.

Baubeginn im Januar versprochen

Karin Malmberg-Weber (SPD) lobte den gut verständlichen Haushalt, in dem alle Wünsche bedacht seien: „Unsere öffentlichen Gebäude müssen zukunftsfähig gemacht werden.“ Dabei denke sie an die Sanierung der Friedhofskapelle, die ein Vorzeigeobjekt sein solle. Hierzu schlug Wolf vor, in einer nichtöffentlichen Sitzung den neuen Ortschaftsräten die Pläne zur Sanierung der Kapelle zu erläutern.

585 000 Euro sind für den Breitbandausbau beider Ortsteile eingestellt. Doch wann es damit losgehen soll, war Kraus auch nicht klar: Er fühle sich von der Firma Fibernet an der Nase herumgeführt, kritisierte der Ortsvorsteher: „Versprochen war, dass die Arbeiten im Januar beginnen, es ist aber nichts geschehen.“ Er habe die Firma angeschrieben, bislang jedoch noch keine Antwort bekommen. Er glaube erst an einen Baubeginn, wenn die ersten Bagger rollen. greg

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.02.2020