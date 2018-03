KSV-Nachwuchstrainer Hamza Touba im Ring

Anzeige

Und es gibt noch einen weiteren Leckerbissen für die Boxsportfreunde: Mit dem superschweren Erik Pfeifer erwartet am anderen Ende der Gewichtsklassenskala sogar ein früherer Weltmeister im Trikot der Gastgeber seinen italienischen Kontrahenten Azis Abbes Mouhiidine: Der mehrfache Deutsche Meister und zweifache Olympiateilnehmer in der offenen Kampfgewichtsklasse über 91 Kilogramm (Superschwer) will nach längerer Kampfpause sein Comeback in Schriesheim starten.

Kranz organisiert seit 1975

Die voraussichtlich 14-köpfige Italien-Auswahl tritt bereits am Freitag, 2. März, zu einem so genannten Erststart auf deutschem Boden im schwäbischen Pfullendorf an. Dort führt Uwe Hamann Regie, der Präsident des Boxverbands Baden-Württemberg (BVBW) und Kollege von Ehrenpräsident Kranz im DBV-Förderverein.

Bereits seit 1975 organisiert der 71-jährige Kranz als Boxabteilungsleiter des gastgebenden Kraft-Sport-Vereins (KSV) dieses Großereignis. Sogar der Ex-Profichampion Wladimir Klitschko war hier schon zu Gast: Der Olympiasieger von 1996 in Atlanta gehörte 1994 zu einer ukrainischen U19-Staffel, die im Festzelt auf die Auswahl des Deutschen Boxsportverbands (DBV) traf.

Vor zwei Jahren feierten Kranz und der KSV das 50. Jubiläum der Boxabteilung, die Kranz 1966 gegründet hat und seitdem ohne Unterbrechung leitet. 1975 „erfand“ Kranz das Mathaisemarkt-Boxen als zugkräftiges Spektakel bei einem der ältesten Volksfeste der Region.

Vor allem mit Junioren-Länderkämpfen lockten Kranz und der KSV viele Jahre lang Boxfans aus der ganzen Umgebung an. Alle großen Faustkampfnationen, einschließlich Kuba, Russland, England und Ukraine, entsandten bereits ihre besten U19-Athleten in die Weinstadt an der Bergstraße. An diese Tradition knüpft Kranz mit dem diesjährigen Gegner Italien an, der bereits 1997 (U19), 2009 (Elite) und zuletzt 2014 mit der Boxregion Lombardei zu Gast in Schriesheim war.

