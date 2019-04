Kühler Saisonauftakt mit unerschrockenen Besuchern

„Hauptsache, es gibt noch heißen Kaffee.“ Das schien der lustigen Gesellschaft, die es sich unter dem Dach vor der hölzernen Umkleide gemütlich gemacht hatte, um sich sich ein zweites Frühstück zu genehmigen, besonders am Herzen zu liegen. Denn bei Regen und kühler Witterung dachte sowieso keiner in der Runde ans Schwimmen.

Gegen Mittag gesellten sich noch ein paar mutige, dem schlechten Wetter trotzende Besucher hinzu. „Ich habe meine Badetasche vorerst im Auto gelassen“, bemerkte eine Dame und kündigte an, dass noch weitere Gäste auf dem Weg zum Schwimmbad seien. Dass die Saisoneröffnung sprichwörtlich ins Wasser fiel, nahmen die wenigen Gäste ebenso sportlich wie auch die neue Vorsitzende der Initiative für die Erhaltung des Waldschwimmbads (IEWS), Sabine Portz, die bei der letzten Jahreshauptversammlung das Amt von Bernd Doll übernahm (der „MM“ berichtete).

Immerhin, bei der IEWS konnte man sich auf die Frühschwimmer verlassen. Die 25-köpfige, unerschrockene Gruppe gehörte zu den ersten, die bereits in den frühen Morgenstunden ins Bad kamen und ihre Runden schwammen. Auch wenn die Außentemperatur nicht die 20-Grad-Marke knacken konnte, so war es im Wasser immerhin noch 19,5 Grad warm. „Wir hatten letzte Woche etwas Probleme mit der Wärmepumpe“, bemerkte der technische Leiter Jürgen Merkel. Doch die Schwierigkeiten konnten noch rechtzeitig behoben werden: „Jetzt läuft alles zur Zufriedenheit.“ Während der Wintermonate wurden die Technik auf Vordermann gebracht, die beiden Durchlaufbecken neu gepflastert und der Spielplatzbereich aufgepeppt. Die Schließfachanlage musste erneuert werden, und in den Umkleidekabinen wurden die hölzernen Wandverkleidungen und die Fußböden ausgetauscht.

„Das Holz war schon recht verfault“, erklärte Merkel. Nun stehen noch Arbeiten an der Betonbrücke bei der Damenumkleide an. „Hier soll die Terrasse mit einem speziellen Kunststoffbelag ausgelegt werden“, erläuterte der technische Leiter. Schon zuvor wurde bis zur letzten Minute gearbeitet, sollte doch alles bis zur Eröffnung am Samstag im schönsten Glanz erstrahlen.

Doch nach den sommerlichen Temperaturen um Ostern machte das Wetter den Verantwortlichen schließlich doch noch einen Strich durch die Rechnung. „Das ist schon schade“, seufzte Portz, bemerkte aber: „Ein großes Programm war eh nicht vorgesehen.“ Geplant ist indes ein „Dankeschön-Event“ für die Sponsoren. Mit ihrer Unterstützung wurden nämlich am Tag des Baums vier Laubbäume auf der Liegewiese gepflanzt, die sonnenbadenden Gästen Schatten spenden. „Der Termin dafür wird noch bekannt gegeben“, bemerkte die Vorsitzende. Eine weitere Großveranstaltung plant der SVS: Die Fußballer wollen im Waldschwimmbad ihr Jubiläum feiern. Für das eine wie das andere galt, was Portz mit Blick auf den Himmel formulierte: „Wir hoffen auf einen tollen, warmen Sommer.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.04.2019