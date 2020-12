Künftig Tempo 30 auf der B 3

Der Krach der vielen Autos, die durch Schriesheim fahren, nervt die Bürger – und macht gesundheitliche Probleme. „Lärm betrifft uns alle und hat gesamtgesellschaftliche Auswirkungen“, betonte denn auch Schriesheims Bürgermeister Hansjörg Höfer gleich zu Beginn seiner Präsentation des neuen Lärmaktionsplans der Stadt vor Journalisten. Die bedeutendste Belastung für die Schriesheimer Bürger sei der Verkehrslärm auf den Straßen.

Bislang standen im Fokus der alten Lärmaktionspläne die Landstraße (B 3) und die Talstraße. Eine Richtlinie der Europäischen Union (EU) setzt hier seit 2005 rechtlich bindende Maßstäbe. Das aktualisierte Gesetz schreibt nun vor, dass nicht nur die Dezibel-Zahl (70 am Tag/60 bei Nacht) eine Rolle spielt, bei der Lärm gesundheitsgefährdend ist, sondern schon bei 65 Dezibel am Tag und 55 Dezibel bei Nacht wird es kritisch mit dem Krach.

Somit „müssen die Lärmbelastungen neu ermittelt und bewertet werden“, betonte am Freitag Martin Reichert, der für das Ingenieurbüro Modus Consult den aktuellen Aktionsplan für Schriesheim fortgeschrieben hat. „Gemeinsam mit Hirschberg und Dossenheim, denn Lärm macht nicht an den Gemeindegrenzen halt“, ergänzte Höfer.

Modus Consult hatte auch gleich Vorschläge, wie dieser Verkehrslärm reduziert werden kann. So brächte Tempo 30 auf der gesamten Strecke der Landstraße (B 3) durch die Stadt sofort Verbesserungen beim Lärmschutz. Gemeinden zwischen Wiesloch und Karlsruhe hätten dies für ihre Durchgangsstraßen an der B 3 schon durchgesetzt.

Sein Vorschlag für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h gelte auch für die Talstraße, die Ladenburger Straße sowie die Hauptstraße in Altenbach, so der Experte, der über Telefon zu Höfer ins Rathaus zugeschaltet war. Seine Zählungsergebnisse: Je nach Streckenabschnitt in Schriesheim befahren zwischen 14 000 und 18 000 Fahrzeuge täglich die B 3. In der Talstraße sind es 7000 Kraftfahrzeuge, in der Ladenburger Straße 5000.

Weitere Verbesserungen beim Lärmschutz sieht Reichert durch sogenannten „Flüsterasphalt“, einen speziellen Straßenbelag, der bei anfallenden Sanierungsarbeiten aufgebracht werden kann. „Doch das ist eine eher mittel- bis langfristige Lösung der Lärmproblematik.“ Das Aufstellen von Tempo-30-Schildern könne dagegen schnell umgesetzt werden, wenn die Genehmigungen der Verkehrsbehörde vorliegen.

Beate Kreis von der Schriesheimer Bauverwaltung informierte, dass der neue Lärmaktionsplan am 15. Dezember im Gemeinderat vorgestellt wird, die Offenlage im Rathaus und auf der Homepage der Stadt erfolgt zwischen dem 21. Januar und 8. März 2021. Danach haben die Träger öffentlicher Belange sowie die Schriesheimer Bürger Gelegenheit, ihre Stellungnahmen, Beschwerden und Anregungen abzugeben, die in dem Papier eingearbeitet werden, ehe dann wiederum der Gemeinderat den Plan absegnen muss. „Dieser Beschluss gilt dann als Vorgabe an die Verkehrsbehörde im Landratsamt“, so Höfer.

Kostenfrage weiter offen

Reichert betonte die Verbindlichkeit des Lärmaktionsplanes – und wies darauf hin, dass die Maßnahmen dann zu Lasten der Kommunen gehen. Bei den Tempo-30-Schildern sieht der Bürgermeister kein Problem: „Das kann zeitnah passieren, wenn wir dürfen.“ Beim „Flüster-asphalt“ allerdings wird’s teuer. „Es ist unmöglich, dass wir für die B 3 zuständig sind“, erklärte Höfer, wenn dort auch derzeit keine größeren Sanierungsmaßnahmen geplant seien.

Bei der bereits geplanten Sanierung der Talstraße wartet die Stadt noch auf die Zusage von Zuschüssen für zwei Brücken. „Mit einem Belag für den Lärmschutz haben wir uns noch nicht befasst. Damit müsste sich noch einmal der Gemeinderat beschäftigen“, so der Bürgermeister.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.12.2020