Kulinarische und musikalische Genüsse

Im Schriesheimer Kulturkreis ist offensichtlich niemand abergläubisch. Sonst müsste das traditionelle Musikfestival „Schriese jazzt“ eigentlich ausfallen, ist es doch das 13. in Folge. Doch die 13 bringt den Veranstaltern im Gegenteil Glück pur. Denn das Wetter ist an diesem Samstag für ein Open Air-Ereignis geradezu ideal, was sich natürlich auch auf die Laune der Gäste auswirkt.

Wie gewohnt, präsentiert der Abend zahlreiche musikalische und kulinarische Genüsse. Sechs Bands an sechs Orten sorgen für Stimmung und gute Laune. Gleich nach der offiziellen Begrüßung durch die Vorsitzende des Kulturkreises, Gabriele Mohr-Nassauer, und Bürgermeister Hansjörg Höfer startet das Event.

Start am Historischen Rathaus

In die Vollen geht es danach etwa am Historischen Rathaus, wo die 22 Musiker der L. A. Reed Bigband mit Dixie ihr Blech bearbeiten. Diese Superband begeistert bereits 2016 an gleichem Ort das Publikum, und auch diesmal ist von ihrer Musik nicht nur ihr großes Publikum angetan, sondern auch Experte Professor Theo Stemmler, selbst ein begnadeter Jazz-Pianist: „Ich bin von dieser Band total begeistert“, bekennt er.