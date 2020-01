„Kulturlandschaft bewahren“

Das Projekt „Blühende Badische Bergstraße“ kann in die nächste Runde gehen: Nachdem der Gemeinderat der Stadt Schriesheim in seiner jüngsten Sitzung das Entwicklungskonzept gebilligt hat, können für die geplanten Maßnahmen nun die dazu bereitstehenden Landesmittel abgerufen werden.

Das Projekt wurde 2010 von den Kommunen zwischen Laudenbach und Dossenheim ins Leben gerufen, um „die einmalige Kulturlandschaft der Bergstraße zu bewahren“ – mit ihrer ökologisch wertvollen Artenvielfalt, aber bewusst auch, um sie zur Naherholung zu nutzen. Obstgrundstücke, Wiesen, Gärten und Weinberge sollen erhalten oder wo möglich sogar neu angelegt werden.

Instrumente: Dialog und Förderung

Um dies zu erreichen, stehen verschiedene Instrumente zur Verfügung. Die Grundstücksbesitzer sollen für die Problematik überhaupt erst einmal sensibilisiert werden, bei Bedarf Beratung erhalten und ihnen – wenn sie zu einer Bewirtschaftung nicht mehr in der Lage sind – im Rahmen einer Grundstücksbörse Alternativen aufgezeigt werden.

Um eine Bewirtschaftung zu ermöglichen, soll – wo nötig – die Infrastruktur, sprich: das Wegenetz, instandgesetzt werden. Die Vermarktung der hier gewonnen Produkte soll professionalisiert, auch der Charakter als Naherholungsgebiet herausgestrichen werden. Etwa in Form des Blütenwegfestes, das seit 2016 alljährlich gefeiert wird, in diesem Jahr übrigens am 5. April.

Als „Vorzeigegebiet für die Blühende Bergstraße“ sehen die Experten das Areal zwischen Schriesheim und Hirschberg-Leutershausen – und zwar auf Grund der Dichte von Obstgrundstücken und von Gärten in den Weinbergen und im Feld. „Es ist daher von außerordentlicher Bedeutung, dass dieser Bereich seinen Charakter nicht verliert“, heißt es in der Vorlage der Planungsgesellschaft Bresch/Henne/Mühlinghaus: (bhm) „Genau diese Tendenz deutet sich aber bereits an“, klagt sie.

Die Planer empfehlen daher einen intensiven Dialog mit den Landwirten und den Grundstücksbesitzern. Ziel soll der Schutz des prägenden Obst- und des Baumbestandes. Um dies zu erreichen, können auch Fördermittel für Landschaftspflege abgerufen werden, so die Planer.

Noch schlimmer sieht es im Grenzgebiet zwischen Schriesheim und Dossenheim aus. In den Bereichen Brunnenfluss und Ölberg „besteht großer Handlungsbedarf, um die Verbuschung der Steilhangzone wieder zurückzudrängen“, mahnen die Planer. Allerdings ist wegen des Vogelschutzgebietes gerade hier eine enge Abstimmung mit der Naturschutzbehörde notwendig.

In Schriesheim selbst ist der Bereich um den Großen Laubelt im Fokus der Planer. Die Weinbau an dieser steilen Hanglage ist bereits komplett aufgegeben – und daran wird sich wohl auch nichts ändern: „Hier kam man zum Ergebnis, dass keine Entwicklungsperspektiven für den Weinbau besteht“, betonen die Planer. Im Westen des Areals sollen stattdessen die dort bestehenden Brachflächen durch Beweiden offengehalten werden, für den Osten ist ein lichter Wald vorgesehen.

Wenig Chancen am Zinkenberg

In Hirschberg geht es um den Bereich Zinkenberg bei Leutershausen. In dieser Hanglage ist, so hat sich ergeben, eine Wiederbelebung von Weinbau durchaus möglich. Die unteren Flächen dagegen sind für Magerrasen vorgesehen. Der beschädigte Weg im Unterhang soll daher nicht wiederhergestellt werden.

Eine der vielen Aktionen, die im Rahmen dieses Projektes stattfinden, steigt am 8. Februar, in Dossenheim: Beim fünften gemeinschaftliche Landschaftspflegetag sollen mit Efeu zugewachsene Trockenmauern freigelegt werden, um diese als Lebensraum für unzählige Arten zu erhalten.

Neben verschiedenen Behörden und der Gemeinde Dossenheim sind der örtliche BUND und die AG Naturschutz Dossenheim-Schriesheim mit von der Partie. Weitere Freiwillige sind jedoch willkommen. Doch auch, wer die Bergstraße feiernd erleben will, kommt auf seine Kosten: bei der Schriesheimer Rotweinwanderung am kommenden Sonntag.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.01.2020