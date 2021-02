Kurpfalz-Schulzentrum: Kilometer an Kabeln verlegt

Nicht nur die umfangreiche Sanierung des Gymnasiums beschäftigt derzeit die Schriesheimer Stadtverwaltung, sondern auch die beiden weiteren allgemeinbildenden Schulen des Bildungszentrums: Die Kurpfalz-Realschule und die Kurpfalz-Grundschule sind in den vergangenen Wochen während des Lockdowns in einen zukunftsfähigen Zustand versetzt worden, schreibt die Stadtverwaltung in einer

...