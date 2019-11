Landesbischof predigt

Der evangelische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh besucht den Kirchenbezirk Ladenburg-Weinheim. Er wird am Buß- und Bettag, Mittwoch, 20. November, eine Predigt halten. Der Gottesdienst mit Abendmahl findet in der evangelischen Stadtkirche in Schriesheim statt und beginnt um 20 Uhr. Die Liturgie feiern Pfarrerin Suse Best, Pfarrer Kieren Jäschke und Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller. Der Landesbischof hebt mit seinem Besuch die hohe Bedeutung des Buß- und Bettages hervor. Der Buß- und Bettag ist ein Tag der Stille und Besinnung. „Eine Gelegenheit zur Einkehr brauchen Christen, aber auch die ganze Gesellschaft“, so die Gemeinde in ihrer Ankündigung. red

